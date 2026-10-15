Si è tenuto questo pomeriggio presso il Palazzo del Governo un incontro tra il Prefetto e i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine al fine di esaminare la situazione legata alla mobilitazione contro il caro carburanti.

Sono stati individuati taluni distributori di carburante che dovranno, comunque, garantire il rifornimento dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

Non si registrano, al momento, da parte dei gestori degli impianti di distribuzione di carburante, problemi di approvvigionamento, quanto piuttosto il rapido esaurimento delle scorte disponibili dovuto ad un’impennata di rifornimenti, nella giornata odierna, da parte degli automobilisti e, dunque, ad una corsa indiscriminata al carburante, in gran parte della provincia.

Nel corso del medesimo pomeriggio il Prefetto ha ricevuto una delegazione dei produttori di kiwi della Piana di Gioia Tauro, preoccupati dalle minacce di eventuali blocchi della circolazione da parte dei manifestanti riuniti da giorni in presidi.

Al riguardo, il Prefetto ribadisce che le manifestazioni annunciate ed autorizzate, nel rispetto del diritto di manifestazione, dovranno svolgersi secondo le prescrizioni impartite dal Questore.

Eventuali conseguenti disagi e rallentamenti alla circolazione stradale saranno monitorati con la massima attenzione dalle forze dell’ordine al fine di garantire anche il diritto alla circolazione dei mezzi e delle persone e soprattutto il transito dei mezzi che trasportano merci deperibili, dei trasporti urgenti e di quelli collegati ai servizi pubblici essenziali.