Il valore dell’Opera collettanea promossa dal Garante regionale della Calabria e la prospettiva istituzionale di SicurPena 2030: una pena più sicura, una pena più umana

Il grado di civiltà di uno Stato non si misura soltanto nella capacità di affermare le proprie leggi, ma nella coerenza con cui ne garantisce il rispetto nei luoghi in cui l’autorità incontra la maggiore vulnerabilità della persona. Il carcere è uno di questi luoghi: non una realtà separata dalla società, ma uno degli spazi nei quali si manifesta, con particolare evidenza, la qualità della democrazia e la capacità delle istituzioni di tradurre i principi costituzionali in garanzie effettive.

È da questa consapevolezza che nasce l’Opera collettanea promossa dall’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone private della libertà personale della Calabria Giovanna Francesca Russo, realizzata attraverso il contributo di coloro che esercitano quotidianamente responsabilità di direzione e comando negli istituti penitenziari.

Il valore dell’Opera risiede nella sua impostazione culturale, scientifica e istituzionale: superare la frammentazione delle conoscenze, valorizzare l’esperienza professionale e trasformare l’osservazione delle criticità in un patrimonio condiviso di analisi e proposta. Non una semplice raccolta di testimonianze, dunque, ma un contributo alla costruzione di una conoscenza istituzionale capace di coniugare organizzazione, sicurezza, dignità della persona e funzione rieducativa della pena.

Il carcere non può continuare a essere governato prevalentemente attraverso la gestione delle complessità e delle emergenze. Ha bisogno di metodo scientifico, continuità amministrativa e visione strategica.

Una politica penitenziaria moderna deve fondarsi sulla rilevazione sistematica dei fenomeni, sull’analisi delle cause, sulla comparazione delle esperienze e sulla valutazione dell’efficacia degli interventi. Occorre conoscere prima di decidere, misurare prima di giudicare, prevenire prima che le criticità si trasformino in emergenze.

La metodologia scientifica non indebolisce la dimensione umana, ma la rafforza: dietro ogni dato vi sono persone, condizioni di lavoro, responsabilità professionali e diritti fondamentali che richiedono protezione concreta.

In questa prospettiva, sicurezza e dignità non sono valori concorrenti, ma componenti inscindibili della legalità costituzionale. La tutela del personale, l’incolumità delle persone detenute, la prevenzione della violenza, il diritto alla salute e l’effettività dei percorsi rieducativi concorrono alla medesima responsabilità istituzionale.

È in questa cornice che si colloca SicurPena 2030 – «Una pena più sicura, una pena più umana», proposta scientifico-istituzionale di indirizzo strategico finalizzata a promuovere un modello integrato di sicurezza penitenziaria, prevenzione dei rischi e tutela dei diritti.

La proposta intende favorire una cooperazione stabile tra Amministrazione penitenziaria, istituzioni della sicurezza, autorità giudiziaria, sistema sanitario, università, organismi di garanzia e realtà territoriali. Formazione integrata, competenze investigative, prevenzione delle infiltrazioni criminali, analisi dei fenomeni critici e misurazione dei risultati ne costituiscono gli strumenti metodologici essenziali.

Questa visione trova un significativo riferimento nell’Obiettivo 16 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che riconosce nella pace, nell’accesso alla giustizia e nella costruzione di istituzioni efficaci, responsabili e inclusive condizioni fondamentali dello sviluppo sostenibile.

Il principio che ne deriva è particolarmente rilevante per il sistema penitenziario: l’efficienza di un’istituzione non può essere misurata soltanto attraverso il funzionamento delle sue strutture, ma deve essere valutata anche in relazione alla capacità di garantire diritti, prevenire la violenza e proteggere le persone più vulnerabili.

Gli indicatori internazionali rappresentano un riferimento generale, ma la complessità dell’esecuzione penale richiede strumenti di valutazione più specifici, capaci di misurare condizioni detentive, sicurezza, salute, tutela del personale, qualità del trattamento ed effettività delle garanzie.

È nel passaggio dalla proclamazione dei principi alla verifica della loro concreta attuazione che la conoscenza scientifica diventa uno strumento di responsabilità pubblica.

SicurPena 2030 propone di tradurre questa impostazione in una prospettiva operativa, valorizzando anche la giustizia riparativa, la formazione e il reinserimento sociale. La riduzione della recidiva rappresenta, infatti, non soltanto un obiettivo coerente con la finalità rieducativa della pena, ma un investimento nella sicurezza collettiva.

L’Opera collettanea costituisce il punto di partenza culturale di questo percorso: dall’esperienza individuale alla conoscenza condivisa, dall’analisi delle criticità alla costruzione di soluzioni, dalla gestione del presente alla responsabilità di progettare il futuro.

La vera innovazione istituzionale non consiste nel moltiplicare dichiarazioni di principio, ma nel renderne verificabile l’attuazione. Uno Stato dimostra la propria autorevolezza non soltanto quando esercita legittimamente la propria forza, ma quando sa governarla attraverso il diritto, la competenza e il rispetto della persona. Il carcere non deve essere il luogo in cui la Costituzione arretra, ma quello in cui la sua forza civile viene sottoposta alla prova più esigente.

È questa la responsabilità che l’Opera collettanea intende riaffermare ed è questa la prospettiva che SicurPena 2030 propone di tradurre in azione: fare della conoscenza uno strumento di governo, della prevenzione un metodo, della sicurezza una garanzia di legalità e della dignità umana il criterio irrinunciabile di ogni decisione pubblica.

Perché una pena più sicura e una pena più umana non rappresentano due obiettivi distinti, ma un’unica, alta responsabilità dello Stato.