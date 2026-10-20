Un’attenzione particolare è stata rivolta anche alla necessità di mantenere elevati livelli di coesione, formazione e motivazione del personale

Questa mattina, il Generale di Brigata Lorenzo Sabatino, da poco insediatosi quale Comandante della Legione Carabinieri “Calabria”, ha effettuato la sua prima visita istituzionale a Reggio Calabria, recandosi presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, dove è stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Massimiliano Sole.

Nel corso della visita, il Generale Sabatino ha incontrato gli Ufficiali, i Comandanti dei Reparti e una rappresentanza dei militari in servizio nella provincia, soffermandosi sulle principali attività svolte dall’Arma e sulle peculiarità di un territorio nel quale la conoscenza delle realtà locali, la presenza capillare e la vicinanza alle comunità costituiscono elementi centrali dell’azione quotidiana dei Carabinieri.

Il Comandante della Legione ha espresso il proprio apprezzamento per l’impegno e la professionalità dei militari reggini, richiamando l’importanza di una costante attività di prevenzione, fondata sull’ascolto dei cittadini e sulla capacità di intercettare tempestivamente le esigenze di sicurezza delle diverse comunità. Un’attenzione particolare è stata rivolta anche alla necessità di mantenere elevati livelli di coesione, formazione e motivazione del personale, considerati elementi essenziali per garantire efficacia e qualità del servizio.

La visita è stata inoltre occasione per un confronto con le Autorità giudiziarie e di governo della città, con le quali il Generale Sabatino ha avuto incontri istituzionali, ribadendo l’importanza della collaborazione e del costante raccordo tra le diverse componenti istituzionali impegnate nella tutela della sicurezza e della legalità.

Nel corso della giornata, il Comandante della Legione si è recato anche presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, dove è stato ricevuto dal Comandante, Colonnello Enrico Pigozzo e ha reso omaggio alla Bandiera, simbolo dei valori e dell’identità dell’Arma.