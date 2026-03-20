Si chiude ufficialmente una vicenda giudiziaria che ha segnato profondamente il percorso personale e politico di Giuseppe Neri, già capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale.

La Procura ha avanzato richiesta di archiviazione, accolta dal Gip, mettendo così la parola fine a un procedimento che aveva avuto pesanti ripercussioni sulla vita del politico reggino.

La vicenda trae origine dall’inchiesta denominata “Operazione Ducale”, nell’ambito della quale erano stati ipotizzati presunti illeciti legati alla gestione della cosa pubblica. Un’indagine complessa, che aveva coinvolto diversi soggetti e che, per quanto riguarda la posizione di Neri, sin dall'inizio al vaglio della magistratura giudicante aveva escluso qualsiasi coinvolgimento, non ha trovato elementi tali da sostenere un’accusa in giudizio, portando quindi alla richiesta di archiviazione da parte della Procura.

Nonostante ciò all’indomani dell’emergere della vicenda giudiziaria, Neri aveva scelto di dimettersi dal ruolo di capogruppo di Fratelli d’Italia, una decisione assunta per senso di responsabilità e rispetto delle Istituzioni e del suo Partito che in tutta questa spiacevole vicenda gli è stato vicino, pur ribadendo con fermezza la propria totale estraneità ai fatti contestati.

Una decisione che rappresenta non solo un passaggio formale, ma anche un riconoscimento importante per chi, come Neri, ha sempre dichiarato la propria innocenza, affrontando l’intero iter giudiziario con rispetto delle Istituzioni e senso di responsabilità.

La vicenda aveva avuto conseguenze rilevanti anche sul piano politico. In linea con i principi del suo partito e per senso di opportunità, Neri aveva infatti scelto di non candidarsi alle scorse elezioni regionali, rinunciando temporaneamente all’attività politica attiva per tutelare l’immagine della propria formazione e del Partito.