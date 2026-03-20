Un’autovettura è uscita di strada al km 111, impattando contro il guardrail. Il conducente è deceduto. Sul posto i vigili del fuoco di Siderno per la messa in sicurezza

È di un norto e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto pochi minuti fa al km 111 della SS 106, nel tratto tra Marina di Gioiosa Jonica e Roccella.

Secondo le prime informazioni, un’autovettura avrebbe impattato violentemente, in maniera autonoma, contro il guardrail. Purtroppo l’urto è risultato fatale per il conducente.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Siderno, coordinata dal Capo squadra Natale Laface, per la messa in sicurezza del veicolo e per gli adempimenti di competenza. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.