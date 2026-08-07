Un grave incidente sul lavoro è costato la vita a Fabio Calabrò. La tragedia si è verificata nella giornata di oggi nell’hinterland reggino, a Calanna, dove il giovane era impegnato nelle proprie attività lavorative.

Secondo le prime informazioni, l'operaio sarebbe rimasto coinvolto in un incidente che non gli ha lasciato scampo. L'allarme è stato lanciato immediatamente dai colleghi presenti sul posto, mentre sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato ogni possibile manovra di soccorso. Purtroppo, nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, per Calabrò non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono giunti anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente. La notizia della morte del giovane ha suscitato profondo cordoglio nella comunità reggina, dove il ragazzo era conosciuto e stimato. Numerosi i messaggi di vicinanza rivolti ai familiari, colpiti da una perdita improvvisa e drammatica.