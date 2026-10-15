L'avvicendamento non ha riguardato solo il Comando, ma anche altre posizioni chiave nell'articolazione territoriale dell’Arma, tra cui il Reparto Operativo e il Gruppo di Locri. Stabilito anche il nuovo assetto territoriale delle Compagnie

A guidare il Comando Provinciale di Reggio Calabria è il Colonnello Massimiliano Sole, nato a Macerata nel 1971. Entrato nell'Arma come carabiniere ausiliario prima di frequentare il 175° Corso dell’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali, Sole ha conseguito le lauree in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna. Nel corso della sua carriera ha diretto complesse indagini sul crimine organizzato ad Agrigento e Monreale, ha prestato servizio presso la Sala Operativa del Comando Generale e ha guidato la Compagnia Roma Trastevere e il Comando Provinciale di Livorno. Il suo profilo coniuga una solida esperienza operativa a un'articolata attività nel campo della formazione, avendo retto la Scuola Allievi di Roma, il Battaglione Allievi Ufficiali di Modena, il 1° Reggimento Allievi Marescialli di Firenze e l'8° Reggimento "Lazio". Ufficiale OMRI dal 2022, il Colonnello Sole è anche autore di pubblicazioni e saggi storico-militari.

Al vertice del Reparto Operativo di Reggio Calabria si è insediato il Tenente Colonnello Pierangelo Iannicca. Romano, classe 1983, ex allievo della Scuola Militare Nunziatella e del 183° Corso dell’Accademia di Modena, vanta tre lauree in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza, unitamente alla frequenza del Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISMI). Dopo i comandi di Compagnia a Ischia, Gubbio e Casoria e un periodo all’Ufficio Operazioni del Comando Generale, dal 2023 al 2026 ha ricoperto il prestigioso incarico di Addetto Aggiunto per la Difesa presso l'Ambasciata d'Italia a Washington D.C..

Alla guida del Gruppo Carabinieri di Locri subentra dal 7 settembre 2026 il Tenente Colonnello Francesco Di Pinto. Nato a Mola di Bari nel 1982 e formatosi anch'egli tra la Nunziatella e l'Accademia di Modena, è laureato in Giurisprudenza, Scienze Giuridiche e Scienze della Sicurezza. Nel suo trascorso professionale figurano la guida delle Compagnie di Tropea e Torino Oltre Dora, oltre al servizio svolto al Comando Generale dell'Arma in qualità di Capo Sezione presso l'Ufficio Personale Ufficiali.

L'assetto territoriale delle Compagnie vede diversi avvicendamenti strategici: alla Compagnia di Reggio Calabria assume il comando il Capitano Alessandro Bonsignore, romano del 1992, laureato in Giurisprudenza dopo il percorso in Accademia (194° corso) e Scuola Ufficiali. Bonsignore porta con sé un bagaglio operativo maturato alla guida del NORM di Catania Fontanarossa, della 1^ Sezione del Nucleo Investigativo di Torino e della Compagnia di Amalfi.

La Compagnia di Melito Porto Salvo viene affidata al Capitano Francesco Severi, nato a Ferrara nel 1996 e laureato in Giurisprudenza. Dopo aver svolto incarichi di insegnamento e comando plotone alla Scuola Marescialli di Firenze e all'Accademia di Modena, Severi ha guidato il Nucleo Operativo e Radiomobile di Reggio Calabria prima dell'assunzione del nuovo incarico a inizio settembre.

Alla Compagnia di Locri si insedia il Capitano Emanuele Palombi, classe 1991, nato a Monterotondo e laureato in Giurisprudenza. Avviata la carriera nel corso Marescialli dell'Esercito, ha poi fatto ingresso all'Accademia di Modena, guidando in seguito il NORM di Castello di Cisterna e la Compagnia di Tropea fino allo scorso settembre.

Infine, il comando della Compagnia di Palmi è stato assunto dal Capitano Guido Rosati. Nato a L'Aquila nel 1997, ex allievo della Scuola Militare Teulié di Milano e dell'Accademia di Modena (198° corso), Rosati è laureato in Giurisprudenza e in Scienze delle amministrazioni. Prima dell'arrivo in Calabria ha consolidato la propria esperienza operativa dirigendo i Nuclei Operativi delle Compagnie di Bologna Centro e Napoli Centro