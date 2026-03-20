Chuck Norris è morto. Il celebre attore di "Walker Texas Ranger" si è spento il 19 marzo all'età di 86 anni. «E con grande tristezza che la nostra famiglia annuncia l'improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris, avvenuta ieri mattina. Pur desiderando mantenere riservate le circostanze, vi assicuriamo che era circondato dalla sua famiglia e se n'è andato in pace», ha annunciato la famiglia su Instagram.