Il fondatore della Lega si è spento a Varese. Aveva 84 anni
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E’ morto Umberto Bossi. Il fondatore della Lega, 84 anni, si è spento in serata a Varese, stando a quanto apprende l’AGI.
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Cronaca
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