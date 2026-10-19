Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto circa 150 grammi di marijuana nascosti all’interno dello scaldabagno e 4.400 euro in contanti occultati nelle scarpe

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo, con il supporto della Stazione di Pellaro, dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria” e del Nucleo CITES di Reggio Calabria, hanno svolto una serie di attività che hanno portato all’arresto di un giovane, indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto circa 150 grammi di marijuana nascosti all’interno dello scaldabagno e 4.400 euro in contanti occultati nelle scarpe.

Nel corso delle operazioni, in un terreno nelle vicinanze è stata inoltre rinvenuta una pistola con matricola abrasa, sottoposta a sequestro per i successivi accertamenti.

I controlli hanno consentito anche di individuare una tartaruga terrestre appartenente a una specie protetta, detenuta senza le necessarie autorizzazioni. Gli specialisti del Nucleo CITES hanno provveduto al sequestro dell’animale, mentre per il responsabile è scattata una denuncia in stato di libertà per la presunta violazione della normativa a tutela delle specie protette.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati, vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.