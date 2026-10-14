Cambio al vertice della Squadra Mobile di Reggio Calabria, la Dott.ssa Maria Assunta Ghizzoni subentra al posto del dott. Gianfranco Minissale che è andato a rivestire il prestigioso incarico di capo della Squadra Mobile di Roma.

Originaria della provincia di Potenza, la Dott.ssa Ghizzoni si è laureata in giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli.

Entrata in Polizia nel 2005, dopo il corso biennale alla Scuola Superiore di Polizia, viene assegnata alla Questura di Biella, dove assume - quale primo incarico - la Dirigenza della Squadra Mobile.

Successivamente viene trasferita a Firenze dove ricopre l’incarico di Vice Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e, in seguito, di Responsabile Ufficio Stampa, Relazioni Esterne, Cerimoniale e Relazioni Sindacali.

Nel febbraio del 2013 viene trasferita alla Squadra Mobile del capoluogo toscano, dove ha assunto la responsabilità della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso, della Sezione Antidroga, della Sezione Reati contro la Persona, di Dirigente della Sezione Criminalità Organizzata e di Vice Dirigente della Squadra Mobile. Nel 2022 ha assunto l'incarico di Direttore della Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo di Firenze, responsabile delle investigazioni a livello distrettuale sui reati di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia.

Nel dicembre 2023 ha assunto la Dirigenza della Squadra Mobile di Perugia.

La Dirigente della Squadra Mobile, Dott.ssa Ghizzoni, è stata ricevuta questa mattina dal Prefetto Dott.ssa Clara Vaccaro presso la sede della Prefettura. Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha rivolto alla dirigente un cordiale saluto, formulandole i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico e sottolineando il ruolo strategico della Squadra Mobile nell’attività di contrasto alla criminalità e nella tutela della sicurezza sul territorio reggino.