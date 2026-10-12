La Corte d’Appello di Trento (sez. distaccata di Bolzano) dichiara inammissibile il ricorso del PM per violazione delle disposizioni relative al nuovo processo telematico e riguardanti le modalità di deposito delle impugnazioni. Rimane la piena e definitiva sconfessione dell'impostazione accusatoria, decisa dai primi giudici.

Si chiude con una vittoria giudiziaria netta e definitiva la complessa vicenda penale che ha visto coinvolto Carmine Violi, quarantasettenne di Sinopoli. La Corte d’Appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano, accogliendo integralmente le eccezioni sollevate dalle Difese e disattendendo le argomentazioni del Procuratore Generale, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal Pubblico Ministero, ponendo la parola fine al procedimento e decretando il passaggio in giudicato della sentenza di piena assoluzione resa in primo grado.

La vicenda affonda le sue radici nel giugno 2020 con il blitz della maxi-inchiesta antimafia denominata “Freeland”, coordinata dalla Procura Distrettuale di Trento, nell'ambito della quale il Violi era stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con le gravissime accuse di presunti legami associativi e traffico di sostanze stupefacenti.

Fin dai primi momenti dell'azione cautelare, la tesi dell'accusa era stata scalfita dalla linea difensiva sostenuta dall'avvocato Andrea Alvaro: già nel luglio 2020, a solo un mese dall'arresto, il Tribunale del Riesame aveva disposto l'immediata scarcerazione del Violi per la conclamata insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Nel corso del dibattimento dinanzi al Tribunale Penale Collegiale di Bolzano (Presidente dott. Walter Pelino), la Difesa del Violi ha smontato la ricostruzione degli inquirenti.

A fronte delle richieste finali della Procura – che, pur doversi arrendere all'assoluzione per la fattispecie associativa di cui all'art. 416-bis c.p., aveva sollecitato una severa condanna ad anni 6 di reclusione ed € 27.000 di multa per un presunto reato di narcotraffico (capo A3) –, il Tribunale altoatesino (sentenza n. 144/2025 del 27 gennaio 2025) ha accolto in pieno le tesi dell'Avv. Andrea Alvaro, pronunciando la piena assoluzione di Carmine Violi da ogni addebito.

Avverso la sentenza assolutoria di primo grado, la Procura aveva proposto appello insistendo per la condanna a 6 anni di reclusione. Tuttavia, nel giudizio d'appello celebratosi dinanzi alla Corte d'Appello di Trento (sezione distaccata di Bolzano), la Difesa ha eccepito l'insuperabile improcedibilità dell'impugnazione avversaria.

La Corte d'Appello ha condiviso appieno il rilievo difensivo, rilevando come l'atto di appello del PM fosse stato depositato senza il rispetto delle procedure imperative ed inderogabili prescritte dal Regolamento sul nuovo processo penale telematico.

L'inammissibilità del ricorso dell'accusa ha così consolidato e reso irrevocabile e definitiva la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Bolzano, consacrando l'assoluta estraneità di Carmine Violi ai fatti contestati e la totale infondatezza del quadro accusatorio originario.

«La pronuncia della Corte d’Appello - ha commentato l’avvocato Alvaro - si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale di estrema ed impellente attualità che, a tutte le latitudini giudiziarie, sta riaffermando con fermezza la centralità delle regole processuali e l'imprescindibile rispetto della normativa sul processo telematico. Le recenti e diffuse pronunce di inammissibilità delle impugnazioni pubbliche non dovrebbero essere lette nell'ottica di un addebito agli Uffici di Procura, bensì come la fisiologica conseguenza di una transizione epocale e straordinariamente rapida dal paradigma cartaceo alla digitalizzazione del processo penale. Un passaggio così repentino ha inevitabilmente generato complessità applicative, ma la tenuta del sistema costituzionale delle garanzie richiede che la tassatività delle forme e delle prescrizioni regolamentari operi con identico ed inflessibile rigore nei confronti di tutte le parti del processo, compresa quella pubblica».