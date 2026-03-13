Non ce l’ha fatta il pedone investito nei giorni scorsi nel quartiere Ravagnese. L’uomo, 74 anni, è deceduto nella serata di ieri al Gom di Reggio Calabria dopo essere stato trasportato d’urgenza a seguito delle gravi lesioni riportate nell’impatto.

L’incidente si era verificato lungo una strada della zona, dove il 74enne era stato investito da un ciclomotore.

Alla guida del ciclomotore vi era un minore di 18 anni. Sul luogo dell’incidente era intervenuta la Polizia Locale che aveva avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Il veicolo a due ruote è stato posto sotto sequestro nell’ambito delle indagini in corso. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire con precisione le circostanze che hanno portato all’investimento e accertare eventuali responsabilità.