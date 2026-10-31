La proprietaria è stata sanzionata in quanto l’animale era sprovvisto di microchip

A seguito di segnalazione pervenuta presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale, nel primo pomeriggio di giovedì, una pattuglia è intervenuta in via Vallone Petrara ove, ha accertato che all’interno del bagagliaio di un autoveicolo parcato completamente chiuso vi era un cane di media taglia.

Avviati gli accertamenti di rito, in collaborazione con la Centrale Operativa, la pattuglia riusciva a rintracciare la proprietaria del veicolo che sopraggiungeva oltre 50 minuti dopo l’accertamento. Interveniva contestualmente in loco personale del servizio veterinario dell’Asp al fine di verificare lo stato di salute dell’animale.

All’esito delle attività l’animale veniva messo in sicurezza e visitato dal veterinario, mentre la proprietaria sanzionata in quanto il cane non era dotato di microchip né iscritto all’anagrafe canina, per come prescritto dalla norma.