Sono 5 le persone denunciate negli ultimi due giorni dalla Polizia Locale di Reggio Calabria. Le attività implementate su disposizione del Comandante Zucco hanno consentito di individuare 4 soggetti che avevano occupato abusivamente tre immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale. Accertata la carenza di titoli idonei, i soggetti sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per i reati di occupazione abusiva aggravata. In un ulteriore contesto operativo invece, il nucleo di polizia edilizia individuava e denunciava un cittadino che senza alcun permesso o titolo equivalente ai sensi della normativa urbanistica, aveva realizzato dei lavori edili su un preesistente manufatto.

Si contabilizzano altresì tre daspo urbani per ubriachezza molesta esercizio e adescamento.

I servizi specifici, mirati alla tutela del patrimonio pubblico, del territorio, e della sicurezza urbana latu sensu, si affiancano le ordinarie attività svolte giornalmente. in materia di controllo della circolazione veicolare, prevenzione degli illeciti e polizia commerciale ed amministrativa.

Giova alfine sottolineare che, vertendo i procedimenti in fase di indagini preliminari, per tutte le persone denunciate all’autorità giudiziaria vige la presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato.

I servizi continueranno anche nei giorni a seguire.