Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria, in vista dell’imminente festività di “Halloween”, ha intensificato l’attività di controllo economico del territorio, allo scopo di prevenire e contrastare ancora più efficacemente le eventuali condotte di contraffazione e abusivismo commerciale perpetrate nell’area reggina, tutelando in questo modo la salute e la sicurezza dei consumatori.

Sono stati sottoposti a controllo, in particolare, n. 6 esercizi commerciali operanti nella provincia di Reggio Calabria, provvedendo al sequestro di oltre 38.000 articoli, tra maschere, costumi, decorazioni, stickers e accessori, tutti privi delle informazioni obbligatorie su origine, produttore, composizione e destinazione d’uso.

Più nel dettaglio, gli articoli sequestrati sono risultati sprovvisti delle informazioni minime identificative del prodotto, quali il nome del fabbricante, il Paese di produzione e l’indicazione dell’importatore, che, a norma di legge, devono essere obbligatoriamente presenti - in modo visibile e leggibile - sulle confezioni e riportate in lingua italiana.

Si tratta di elementi informativi che, oltre a tracciare l’intera filiera di produzione, consentono anche di assicurare un adeguato standard qualitativo della merce, escludendo così che nella sua duistribuzione e commercializzazione possano essere acquistati materiali e sostanze potenzialmente nocive o pericolose per la salute dei consumatori finali.

L’indicazione di queste informazioni, obbligatorie ai fini della regolare commercializzazione sul territorio nazionale, garantisce infatti ai consumatori finali, soprattutto a quelli più vulnerabili, sia la conoscenza necessaria sulla natura del prodotto da acquistare, sia la sicurezza per la propria salute al momento del suo utilizzo.

Oltre ad aver provveduto al sequestro volto a cautelare la merce, le unità operative della Guardia di finanza di Reggio Calabria hanno proceduto a segnalare i titolari delle attività commerciali coinvolte agli organi preposti per l’avvio del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, che può arrivare fino a oltre 25.000 euro.

L’operazione testimonia ulteriormente il costante impegno della Guardia di Finanza in questo delicato settore operativo, finalizzato a garantire un’efficace protezione, da un lato, dei consumatori e, per altro verso, degli operatori economici onesti che, in questo modo, possono beneficiare di condizioni più eque di leale concorrenza sul mercato dei beni.