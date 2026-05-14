L'assemblea generale e plenaria del Consiglio superiore della Magistratura, il cosiddetto plenum, in una delle sedute di ieri, 13 maggio, ha adottato la delibera di nomina della procuratrice aggiunta di Reggio Calabria Rosa Raffa, attualmente sostituta procuratrice Messina.

L'organo deliberativo supremo in cui siedono tutti i suoi componenti, sia togati (magistrati) che laici (avvocati/professori) e di diritto del Csm ha confermato quanto già emerso nelle scorse settimane circa l'avvicendamento presso la procura di Reggio Calabria.