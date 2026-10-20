«Mi sento di dire grazie ai Carabinieri di San Ferdinando, che nuovamente hanno brillato per la loro prontezza, e complimenti alla mia concittadina che con acume straordinario ha dimostrato quella fiducia nello Stato che ancora una volta ripaga la società contro ogni forma di crimine».

È il commento del sindaco Gianluca Gaetano dopo aver appreso la notizia della tentata truffa ad un’anziana sanferdinandese, sventata dai militari della locale Stazione che hanno arrestato un malvivente dopo la telefonata della donna che li ha allertati.

«L’azione immediata dei Carabinieri, cogliendo sul fatto l’autore della tentato raggiro – prosegue il sindaco Gaetano - ha dato nuovamente prova della riconosciuta professionalità degli uomini e delle donne del Presidio cittadino, ed è servita a reprimere una pratica odiosa che, colpendo persone fragili e spesso sole, è diventata una vera e propria piaga continua che ha generato un forte allarme sociale. Tutto ciò amplifica la soddisfazione e la gratitudine che oggi l’intera comunità prova, sapendo che l’intervento operativo fatto con destrezza da parte dei militari e l’esemplare volontà collaborativa dimostrata, anche con una certa positiva freddezza dalla signora, possono servire pure come deciso deterrente contro altri malintenzionati. Sono da tempo testimone diretto – aggiunge il sindaco Gaetano - della tenacia e della perseveranza con cui la Stazione guidata dal Luogotenente Francesco Vadalà contrasta questa particolare tipologia di reato, senza cioè trascurare il minimo dettaglio e dimostrando una capillare conoscenza delle dinamiche sociali che animano il territorio, approccio quanto mai prezioso nella lotta contro una forma di delinquenza che procurando un danno materiale e affettivo spesso ingente non si fa scrupolo di aggiungere dolore e senso di colpa in persone che già vivono una loro fragilità».

Nell’evidenziare l’ottimo risultato repressivo raggiunto, il sindaco Gaetano conclude sottolineando l’efficacia dell’azione condotta anche grazie all’impulso assicurato dall’Arma, attraverso la Compagnia di Gioia Tauro guidata dal capitano Nicola De Maio e il Comando provinciale affidato al Colonnello Massimiliano Sole.

«Ha dato altri buoni frutti l’azione preventiva contro la truffa del “finto carabiniere” che l’Arma ha intensificato in questi mesi con appelli alla popolazione e incontri di sensibilizzazione promossi pure in collaborazione con il Comune – conclude il sindaco Gaetano – e tutto ciò è il segno fruttuoso di una strategia che non si fonda solo sul momento repressivo, ma tende a rafforzare quella presenza di vera prossimità che i Carabinieri assicurano per far sentire i cittadini protetti dallo Stato. Nel rinnovare l’invito ai nostri anziani a rivolgersi ai veri Carabinieri, tramite il 112, ogni qualvolta hanno sentore di qualche comunicazione anomala che può arrivare via telefono, auspico che l’esito brillante dell’odierna operazione sia da monito affinchè non si ripetano tentativi criminali del genere rispetto ai quali il Comune rimane in allerta per quella vigilanza sociale che assieme alle famiglie e alle associazioni intende proseguire».