Sequestrati dai Carabinieri un’arma con matricola abrasa, munizioni, quasi 250 grammi di marijuana e 12mila euro in contanti. Trovati anche sei cardellini e otto tartarughe privi della documentazione richiesta

Un revolver con matricola abrasa e cinque colpi nel tamburo, munizioni, marijuana, denaro contante e una carabina ad aria compressa modificata. Ma anche cardellini e tartarughe privi della necessaria documentazione. È quanto rinvenuto dai Carabinieri durante una perquisizione domiciliare a Siderno, che ha portato all’arresto in flagranza di una donna del posto.

L’attività è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Siderno, con il supporto dello Squadrone Eliportato «Cacciatori Calabria» e del Nucleo Carabinieri Forestali di Locri.

Nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto un revolver calibro 6,35 con matricola abrasa, contenente cinque cartucce nel tamburo, oltre a una scatola con ulteriori 45 munizioni dello stesso calibro. Nell’abitazione era inoltre presente una carabina ad aria compressa alterata, con potenza superiore ai 7,5 joule.

I controlli hanno consentito di individuare anche quasi 250 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza, nonché 12.000 euro in contanti.

Nel corso dell’intervento sono stati inoltre trovati sei cardellini privi di anelli identificativi e della relativa documentazione e otto tartarughe terrestri prive di microchip e della documentazione CITES.

Per la detenzione degli animali la donna è stata deferita all’Autorità Giudiziaria.

L’attività si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di contrasto alla detenzione e circolazione di armi clandestine e sostanze stupefacenti, condotti dall’Arma dei Carabinieri nella Locride, unitamente alle attività finalizzate alla tutela della fauna selvatica.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagata dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.