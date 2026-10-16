Un'anomalia nella rete nazionale di trasmissione dati per il controllo aereo riduce del 50% la capacità operativa. Collegamenti soppressi per Pisa, Bergamo e Bologna, partenze rinviate anche di diverse ore. Enav avverte: «La capacità di gestione del traffico aereo è al momento ridotta di circa il 50%»

Il traffico aereo in Calabria continua a registrare pesanti disagi nella mattinata di venerdì 16 ottobre. Ritardi, cancellazioni e partenze posticipate interessano tutti e tre gli aeroporti della regione, da Lamezia Terme a Reggio Calabria, fino a Crotone. Una situazione più estesa rispetto alle prime informazioni circolate, che indicavano criticità concentrate esclusivamente nello scalo lametino.

A Lamezia Terme il quadro delle partenze evidenzia diversi collegamenti in forte ritardo. Il volo Ryanair per Torino, previsto alle 7, risulta posticipato alle 23.59, mentre quello per Milano Malpensa, programmato alle 10.05, presenta una nuova partenza stimata alle 15.05. Ritardi anche per Wroclaw, Roma Fiumicino e Bratislava. Cancellati i voli Ryanair per Milano Bergamo delle 11.25 e Bologna delle 12.05.

Disagi anche all'aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria, dove risultano cancellati il volo Ryanair per Pisa delle 11.20 e ritardato quello ITA Airways per Milano Linate, inizialmente previsto alle 12.40 e riprogrammato alle 14.05. Il collegamento per Torino delle 8.55 risultava ancora in attesa di decollo al momento della rilevazione, mentre i voli per Roma Fiumicino e Parma erano già decollati, quest'ultimo con ritardo.

Criticità segnalate anche all'aeroporto Sant'Anna di Crotone, che dunque non risulta estraneo alle ripercussioni sul traffico aereo nazionale. Slitta di due ore la partenza del Ryanair per Bergamo delle 10.30, mentre risulta cancellato quello delle ore 17.55 sempre per lo scalo lombardo.

All'origine dei disservizi ci sono le anomalie registrate nella rete nazionale di trasmissione dati a supporto del controllo del traffico aereo. Secondo quanto comunicato da Enav e riportato dall'Ansa, la capacità di gestione dei voli è stata ridotta di circa il 50%, con conseguenze sulla programmazione delle partenze e degli arrivi negli aeroporti italiani.

Il quadro resta in evoluzione, con possibili ulteriori variazioni degli orari nel corso della giornata. Le criticità riguardano dunque l'intero sistema aeroportuale calabrese, con cancellazioni e ritardi che stanno compromettendo la regolarità dei collegamenti nazionali e internazionali.