L’uomo, residente nel Reggino, è stato colto da un infarto mentre si trovava in mare nei pressi della stazione ferroviaria. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari e l’intervento dell’eliambulanza

Tragedia nella tarda mattinata di oggi a Pizzo, dove un uomo di 72 anni residente a Cittanova ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava in acqua, a pochi metri dalla riva, nella zona della spiaggia nei pressi della stazione ferroviaria.

L’allarme è scattato intorno alle 13, quando l’uomo, affetto da problemi cardiaci, ha accusato un improvviso malore. A rendersi conto di quanto stava accadendo è stata la moglie, che ha immediatamente richiamato l’attenzione dei presenti e chiesto aiuto.

I primi a intervenire sono stati l’addetto al salvataggio di un vicino lido e alcuni bagnanti presenti sulla spiaggia, che hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Sul posto sono giunti due ambulanze, un’automedica e il personale del distaccamento della Guardia costiera di Pizzo. I soccorritori hanno avviato tutte le manovre necessarie per tentare di salvare l’uomo, che nel frattempo aveva ingerito una notevole quantità d’acqua.

I tentativi di rianimazione sono proseguiti attraverso massaggi cardiaci, ossigeno e l’utilizzo del defibrillatore, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo vano.

Nel frattempo, vista la gravità della situazione, nei pressi della spiaggia è atterrata anche un’eliambulanza, ma anche l’intervento dell’equipe sanitaria a bordo non è riuscito a evitare il drammatico epilogo.