Una tragedia immane ha sconvolto la comunità di Platì. Una bambina di appena due anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri a causa di un drammatico incidente avvenuto nel cortile dell'abitazione di famiglia. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine la piccola sarebbe stata travolta da un'autovettura condotta dalla madre che stava effettuando una manovra di retromarcia. Un impatto fatale che non le ha lasciato scampo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi di rito e avviare le indagini necessarie a ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro mentre la Procura di Locri ha già disposto l'esame autoptico sulla salma della piccola per fare piena luce sulle cause della morte.

La notizia ha immediatamente fatto il giro del paese, lasciando i residenti in uno stato di profondo shock e incredulità. In segno di profondo rispetto e partecipazione all'immenso dolore che ha colpito la famiglia, il sindaco Giovanni Sarica, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale e della cittadinanza, ha espresso il più sentito cordoglio: «Non ci sono parole adeguate per lenire una perdita così grande», recita la nota ufficiale diffusa dal Comune, sottolineando la volontà di tutta la popolazione di stringersi in un abbraccio cordiale e commosso ai genitori e ai familiari in questo momento di inimmaginabile sofferenza. Il primo cittadino ha già annunciato la proclamazione del lutto cittadino in coincidenza con il giorno dei funerali. La comunità di Platì cerca ora di trovare, nella solidarietà e nel pensiero comune, la forza per affrontare questa ferita indelebile e dare coraggio a una famiglia distrutta.