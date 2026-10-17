Si sono concluse positivamente, nel corso della notte, le ricerche di una donna di 75 anni che si era allontanata ieri pomeriggio dalla piazza di Varapodio. L'allarme era scattato in tarda serata da parte dei familiari, fortemente preoccupati a causa delle condizioni di spiccata fragilità e potenziale disorientamento della signora. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle ore 00:44 grazie al lavoro di una squadra mista composta dagli operatori della Stazione Aspromonte del Soccorso Alpino e Speleologico calabrese, dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri. Al momento del recupero l'anziana era bagnata a causa delle recenti piogge. È stata subito affidata al personale sanitario dell'ambulanza presente sul posto per i controlli di rito e poi riaccompagnata a casa. Ancora una volta, la straordinaria sinergia e la prontezza nel coordinamento tra tutti i corpi impegnati sul campo hanno fatto la differenza, permettendo di risolvere l'intervento rapidamente e di restituire la signora all'affetto dei suoi cari.