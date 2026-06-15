Un percorso di crescita reso possibile anche grazie a proficue sinergie e collaborazioni con attori istituzionali e realtà associative operanti sul territorio

Il Teatro “Rocco Gentile” ha registrato una grande partecipazione per la serata conclusiva della decima edizione della rassegna “Il Teatro del Sorriso”. A chiudere il sipario in grande stile è stata la commedia brillante in due atti “I Morti non Paganu i Tassi”, magistralmente messa in scena dall’Associazione Laboratorio Teatrale “La Bottega del Sorriso APS”, associazione che organizza e gestisce l‘intera manifestazione.

L'ennesimo successo di pubblico conferma il valore di un’attività artistica nata con un obiettivo preciso: promuovere il teatro popolare e amatoriale, custode indiscusso degli usi, dei costumi e delle tradizioni che affondano le radici nella storia del territorio.

Sul palco, Francesco Rizzo e l’intero cast di interpreti hanno dato vita a un mix perfetto per raccontare i vizi e i costumi della società attuale. Lo spettacolo ha conquistato la platea grazie a una satira sottile ed elegante, capace di alternarsi a battute e gag travolgenti.

La rassegna, che quest'anno ha attirato spettatori da tutto il comprensorio, ha premiato la scelta di valorizzare il teatro in vernacolo. Un percorso di crescita reso possibile anche grazie a proficue sinergie e collaborazioni con attori istituzionali e realtà associative operanti sul territorio.

Per "La Bottega del Sorriso APS", salvaguardare il teatro dialettale significa mantenere viva la memoria storica e riscoprire le proprie radici culturali. Ma il progetto va oltre l'intrattenimento.

«Il risultato più gratificante per noi — spiega Francesco Rizzo — è riuscire a proporre costantemente l’idea del teatro come laboratorio di idee e come potente strumento di crescita sociale per l’intera comunità civile».

In un momento storico in cui la promozione culturale richiede massima attenzione per lo sviluppo del territorio, l’arte teatrale si conferma un fattore chiave di aggregazione sociale, fondamentale per costruire percorsi reali di inclusione, svago, riflessione e partecipazione.