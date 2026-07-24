Sarà presentato sabato 26 luglio, alle ore 21.30, negli spazi di Planteria – Orto urbano, sul Lungomare di Locri, lato Sud, il romanzo “Calùra” di Saverio Gangemi (edito da Rubbettino), molto apprezzato da pubblico e critica con importanti riconoscimenti nel panorama letterario nazionale.

L’opera è stata proposto da Massimo Onofri alla LXXX edizione del Premio Strega con la seguente motivazione: «Il fuoco “arrivò dal cielo” all’improvviso e “penetrò cocente le pareti incannizzate”. Ci troviamo in un piccolo paese di indeterminata toponomastica, ma la latitudine è quella d’un Sud metafisico: la natura riarsa e agonizzante, l’afa soffocante sono la certificazione d’un dramma etico prima ancora che naturale. Lanczo, Duardo, Rachela, Nina, Doriano e tanti altri sono i naufraghi d’un diluvio cui resistere (e forse un’isola c’è), poco importa che si tratti di fiamme. Calùra è il primo romanzo del giovane calabrese Saverio Gangemi, residente a Melicucco in provincia di Reggio Calabria nato a Redentora in Brasile. Questo per dire che al radicamento antropologico in una piccola patria si coniuga il sentimento d’un presente globalizzato su cui incombe il senso d’una apocalisse non solo ambientale. Mentre la geografia – e la meteorologia – si fanno geroglifici del destino e metafora d’una terra desolata: tra incubo distopico e realismo magico. Un obiettivo cui risponde l’impegno d’una scrittura limpida e lirica».

Il romanzo, tra gli altri, ha ottenuto la Menzione speciale della Giuria del Premio Italo Calvino, uno dei più prestigiosi premi italiani dedicati agli autori esordienti, è stato insignito del Premio Demetra – Sezione Narrativa, dedicato alla migliore letteratura ambientale, è stato inoltre selezionato al Premio Giovanni Comisso ed è tra i finalisti del Premio Letterario Fondazione Megamark 2026.

Calùra è un romanzo intenso e visionario che racconta «la terra che brucia e le persone che resistono sotto l’ombra di un albero straordinario e inquietante», affrontando con una scrittura di grande forza evocativa temi come la crisi climatica, la fragilità dell’uomo e la capacità di resistere anche nelle condizioni più estreme.

Nell’incontro, promosso da Planteria e “Via Verdi 11 – Educational WebTv”, l’autore dialogherà con l’assessore alla Cultura del Comune di Locri, Domenica Bumbaca, il direttore editoriale della Rubbettino, Luigi Franco, e la giornalista Maria Teresa D’Agostino.