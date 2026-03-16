La città di Palmi, patria del grande compositore Francesco Cilea, si prepara ad accogliere la terza edizione dell’International Piano Competition «Il Pianismo di Francesco Cilea», importante appuntamento musicale dedicato alla valorizzazione dei giovani talenti pianistici e alla promozione della grande tradizione musicale italiana.

Il concorso si svolgerà dall’8 al 10 maggio 2026 presso l’Auditorium Santa Famiglia di Palmi.

L’iniziativa è promossa dalla Camerata Musicale Palmese e dalla Pro Loco di Palmi APS, che insieme hanno voluto dare vita a un progetto culturale capace di valorizzare la figura e l’opera del grande compositore palmese, offrendo allo stesso tempo ai giovani pianisti un’importante occasione di confronto artistico e crescita musicale.

La manifestazione si realizza con il patrocinio della Città di Varazze, città ligure che rappresenta la città di adozione del Maestro Francesco Cilea, del Consiglio Regionale della Calabria, del Cilea Opera Festival, della International Culture Foundation e dell’UNPLI Calabria.

Il concorso vedrà la partecipazione di giovani pianisti provenienti da diverse nazioni, chiamati a esibirsi davanti a una giuria di alto profilo artistico, presieduta dal M° Daniel Rivera, pianista di fama internazionale e figura di riferimento nel panorama pianistico contemporaneo.

La presenza del Maestro Rivera rappresenta un elemento di grande prestigio per la manifestazione, contribuendo a rafforzarne il valore artistico e culturale.

La direzione artistica è affidata al M° Beatrice Zoccali, da anni impegnata nella promozione della cultura musicale e nella valorizzazione dei giovani interpreti.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente della Pro Loco di Palmi, Rocco Deodato, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le realtà culturali del territorio per promuovere iniziative di alto livello artistico e valorizzare il patrimonio musicale della città:

«Questo concorso rappresenta un’opportunità straordinaria per promuovere la figura di Francesco Cilea e per rafforzare il ruolo di Palmi come città della musica e della cultura, capace di accogliere giovani talenti provenienti da tutto il mondo».

Il 3° International Piano Competition «Il Pianismo di Francesco Cilea» rappresenta dunque un importante momento di promozione culturale per la città di Palmi e per l’intero territorio, rafforzando il legame tra la città e la grande tradizione musicale rappresentata da Francesco Cilea.

Allo stesso tempo, la presenza del patrocinio della Città di Varazze, luogo profondamente legato alla vita del compositore, crea un significativo ponte culturale tra Palmi e Varazze, tra la città natale e la città di adozione del Maestro Cilea, unite nel segno della musica e della memoria artistica.

Attraverso la partecipazione di giovani pianisti provenienti da diversi Paesi e la collaborazione con istituzioni culturali nazionali e internazionali, il concorso contribuisce inoltre a costruire un ponte tra la Calabria e il panorama musicale internazionale, rafforzando il ruolo di Palmi come luogo di cultura, musica e formazione artistica.