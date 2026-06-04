La quarta edizione della Festaweb del Nome Italia avrà luogo domenica 21 giugno 2026, nel solstizio d'estate (come da tradizione), a cura dell'associazione culturale informale “Calabria Prima Italia 1982” di Badolato. Nell'occasione sarà consegnato il “Premio Prima Italia” alla Biblioteca Comunale di Taurianova e all'esperto di immersioni subacquee Domenico Procopio di Badolato Marina.

Per la Biblioteca “Antonio Renda” di Taurianova (diretta dalla dottoressa Serafina Grillo) questa la motivazione: «Perché valorizza la Cultura universale e quella calabrese in particolare, specialmente la Storia ei Valori della Calabria prima Italia». Ricordiamo che la città di Taurianova nell'anno 2024 è stata, con grande merito sia a livello nazionale che estero, “Capitale Italiana del Libro” e che in quel contesto, sabato pomeriggio 16 novembre, ha presentato l'imperdibile libro “Calabria la prima Italia” di Gertrude Slaughter (1870-1963) docente universitaria americana innamorata del popolo calabrese e del suo immortale valore storico-umanistico.

Tale volume (così essenziale per capire meglio la Calabria più antica dove è nato il nome “Italia” ben 3500 anni fa circa con Re Italo) è stato pubblicato in inglese nel luglio 1939 dalla Wisconsin University (USA) e poi in italiano ne 2023, con l'importante traduzione di Sara Cervadoro per l'editore Giuseppe Meligrana di Tropea per interessamento del giornalista Domenico Lanciano, fondatore nell'aprile 1982 sia dell'associazione culturale informale “Calabria prima Italia” che dell'Archeoclub di Badolato.