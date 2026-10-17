Il 20 e 21 ottobre, al Castello Aragonese di Reggio Calabria, gli ultimi appuntamenti del festival promosso da Adexo APS. In programma “Psicologia e musica”, a cura di Ecopoiesis, “Edipo. Un ritratto di famiglia” e “Ismene per sempre”, due spettacoli che rileggono i grandi personaggi della tragedia classica attraverso linguaggi contemporanei

Il mito continua a interrogare il presente nelle ultime giornate dell’edizione autunnale di Balenando in Burrasca Festival promosso da Adexo APS che intreccia teatro, musica, riflessione e ricerca, trasformando i grandi racconti della tradizione in occasioni di confronto con le inquietudini e le contraddizioni del nostro tempo.

Il 20 e 21 ottobre il festival approda al finale dell’edizione autinnale con un programma che mette al centro la parola, il corpo, la musica e le fragilità umane, attraversando due figure emblematiche della tragedia greca, Edipo e Ismene, aprendo anche uno spazio di dialogo tra narrazione e psicologia.

Martedì 20 ottobre la giornata si apre alle ore 10:00 all’Auditorium Teatro De Gasperi con Edipo. Un ritratto di famiglia, spettacolo di e con Matteo Tarasco matinée dedicato alle scuole, in cui teatro e musica dal vivo si incontrano per restituire una nuova dimensione sonora e scenica a uno dei miti più potenti della cultura occidentale.

Alle ore 17:30, nella Sala Museale del Castello Aragonese, l’incontro Psicologia e musica, a cura di associazione Ecopoiesis: il dottore Gaetano Mangiola, psicologo e psicoterapeuta esplorerà il rapporto tra musica e psicopatologia, aprendo una riflessione divertente e leggera sull’esperienza delle grandi canzoni come strumento di comprensione dell’umano.

Alle ore 19:00, il Castello Aragonese ospiterà la replica serale di Edipo. Un ritratto di famiglia di e con Matteo Tarasco e le musiche di Antonio Aprile, con la partecipazione di Katia Colica e Arianna Ilari che daranno voce a Giocasta e alla Sfinge. Uno spettacolo prodotto con il contributo di R.A.S.I. Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione che propone l’attraversamento del mito di Edipo affidato all’incontro tra parola, presenza scenica e paesaggio sonoro, nel quale la tragedia antica torna a parlarci di identità, destino e ricerca della verità.

Mercoledì 21 ottobre, alle ore 19:00 e alle 21:00 in doppia replica, sarà la volta di Ismene per sempre, spettacolo scritto da Katia Colica, con Arianna Ilari nel ruolo di Ismene e Giulia Carrara in quello di Antigone, per la regia di Matteo Tarasco e le musiche dal vivo di Antonio Aprile.

Al centro della scena c’è Ismene, sorella di Antigone, figura spesso relegata ai margini del racconto tragico. Attraverso la sua voce, il teatro riapre una domanda sulla possibilità di scegliere, sulla paura, sulla responsabilità e sul prezzo che si paga quando si decide di restare ai margini della Storia. Una prospettiva che restituisce complessità a un personaggio troppo spesso considerato secondario e che, invece, porta con sé interrogativi profondamente contemporanei.

Con questi ultimi appuntamenti, Balenando in Burrasca Festival conclude il percorso autunnale nell’ambito degli Eventi Turistici e Culturali sostenuti dall'Avviso Pubblico della Regione Calabria "Sostegno e promozione Turistica e Culturale" POC 2014/20. Confermando la propria vocazione: fare del teatro uno spazio vivo di incontro tra linguaggi artistici, patrimonio mitologico e questioni del presente. Perché i miti non appartengono soltanto al passato: continuano a vivere ogni volta che riconosciamo nelle loro domande qualcosa che ci riguarda.