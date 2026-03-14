Per l’8 marzo un incontro, promosso dalla professoressa Francesca Raso, per parlare della donna nell’arte e nella cultura ma anche nel lavoro e nella società civile

La professoressa Francesca Raso ha speso tutta la sua vita per diffondere l’importanza dell’arte e della cultura nella nostra Regione. Lei referente del movimento Calabrese socio-culturale Alfart, da anni organizza nella sua Galleria, sita in corso Umberto I di Rosarno, incontri di artisti e donne ed uomini di cultura,che attraverso i Caffè letterari, propongono i loro lavori.

In occasione della giornata Internazionale della Donna la professoressa Raso ha chiamato a raccolta tante donne ed artisti per parlare della donna nell’arte e nella cultura ma anche nel lavoro e nella società civile.

Presenti tra gli altri la giovane pittrice di Laureana di Borrello Barbara Pisano, la quale ha caratterizzato i suoi lavori con le problematiche del bullismo e della violenza di genere. Presente all’incontro l’Artista e scultore maropatese Giuseppe Corica che messo in mostra il suo ultimo lavoro “la fanciulla alata”.

Aldo Polisena autore del saggio storico Alioscia, ha ricordato le donne della Resistenza e l’editore Luigi Cordova ha testimoniato il grande apporto dato dalle donne nel campo del giornalismo e della cultura.

Maria Concetta Zappia, che opera nel campo dell’informazione ha declamato delle poesie della Raso e il professore Filippo Marino ha letto l’ultimo suo verso che esalta l’energia, l’impegno della Professoressa Raso.

«Le donne hanno fatto, in questi anni passi da giganti nel loro riscatto – è stato detto - ma ancora i dati ci dicono che ci sono settori, come le professioni apicali e la politica, dove le donne trovano difficoltà a competere con gli uomini».