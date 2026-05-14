Due giorni di Open Day della Biblioteca Comunale nel nome del docente e critico letterario che la fondò 65 anni fa. È il frutto dell’impegno costante per la diffusione della lettura da parte dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni (insignita per il secondo triennio consecutivo del titolo di “Città che legge” del Cepell) con l’assessorato alla Cultura che fa capo a Francesca Lopresti.

Inizia domani, venerdì 15, con una mattinata che prenderà il via alle 9, dedicata agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado degli istituti scolastici cittadini, la due giorni della Biblioteca Comunale “Armando La Torre” di via Reggio, 1. Tra le letture, il laboratorio artistico creativo di Emanuela Verbeni e l’animazione dei cosplayer dell’associazione “Generazione Nuova”, i giovanissimi trascorreranno una mattinata insieme nel cortile della biblioteca.

Si prosegue nel pomeriggio alle 18, col disvelamento della nuova targa d’ingresso della biblioteca per poi trasferirsi nella sala del consiglio comunale, laddove avrà luogo la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso di scrittura creativa intitolato ad Armando La Torre, col quale vengono premiati gli scritti inediti realizzati dai giovani tra i 14 e i 20 anni della Città di Siderno, con una sezione speciale dedicata agli studenti di tutta la regione. Saranno presenti Mario e Serena La Torre, figli di Armando e componenti il comitato scientifico, e la qualificata giuria, composta dall’esperta in comunicazione pubblicitaria e marketing no profit Valeria Bellobono, dalla regista e sceneggiatrice Janet De Nardis (che condurrà l’evento), dallo sceneggiatore, regista e attore Massimo Gaudioso e dal docente di Storia del Cinema dell’Università “La Sapienza” di Roma Andrea Minuz.

Sabato 16, a partire dalle ore 16, prenderà il via il lungo pomeriggio della biblioteca, che sarà condotto dal giornalista Francesco Rende, tra gli allestimenti delle associazioni “Giuseppe Correale”, “ZefiroArt” e degli artisti Marisa Catalano, Giuseppe e Domenico Pellegrino ed Emanuela Verbeni e l’animazione dei cosplayer di “Generazione Nuova”.

Interverranno tutti i partner del progetto “Gli Ateliers della Cultura e Socializzazione” che si avvicenderanno tra presentazioni di libri, incontri con gli autore, declamazioni di versi e relazioni storiche, col pomeriggio che si concluderà con la presentazione dei siti internet relativi ai due principali progetti di hub culturali attualmente condotti dal Comune di Siderno: https://ateliersculturasocializzazione.it e https://www.laculturaaportatadiclick.it con la partecipazione della consigliera Anna Maria Felicità, che fornirà le prime anticipazioni sull’edizione 2026 del Festival del Libro e del Fumetto “Mondi Possibili” in programma a inizio agosto.