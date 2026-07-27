Il pubblico si è già dato appuntamento al prossimo anno, per godere della ospitalità del professore emerito Vincenzo Albanese

Nella splendida e selvaggia cornice naturale della collina aspromontana sidernese che degrada verso il mar Jonio, ospite impeccabile , l'Emerito già Professore Universitario nonché Primario di Neurochirurgia Albanese Vincenzo , ha portato la musica così alle consegnata alle orecchie ed attenzioni dei tanti presenti nel Suo buen retiro.

Il "Concertu fora", svoltosi presso il Villino Albanese ai Colli in Siderno Superiore, é stato accolto, gradito e "gustato" da un pubblico entusiasta e "vorace" - di cultura musicale.

Dalla collina in parola le note musicali hanno diffuso cultura tra gli indigeni che apprezzato hanno l'iniziativa annuale, non la prima del genere, dandosi appuntamento, con prenotazione al prossimo anno, per godere della ospitalità del Prof. Albanese.