Quasi un mese di eventi per celebrare il settantesimo anniversario dalla morte di Corrado Alvaro, lo scrittore di San Luca tra i più illustri letterati calabresi del Novecento. La Regione Calabria ha inteso promuovere una serie di iniziative per ricordarne vita e opere. Il progetto, dal titolo “Alvaro 70”, prenderà il via il prossimo 23 novembre con un ciclo di convegni previsti a San Luca, all’Università della Calabria e anche a Roma per ripercorrere i suoi scritti più celebri.

In Cittadella è stato illustrato il calendario degli eventi, gli obiettivi, le linee di intervento e il programma delle iniziative dedicate allo scrittore calabrese. Il programma comprende attività di ricerca, convegni, pubblicazioni, iniziative editoriali e percorsi dedicati alle scuole e alle nuove generazioni.

«Non è soltanto un obbligo istituzionale ma un vero privilegio celebrare oggi un'anima tra le più nobili della nostra identità culturale« ha evidenziato Anton Giulio Grande, presidente della Fondazione Calabria Film Commission. «È il simbolo della cultura non solo calabrese ma internazionale, un intellettuale stimato e messo a confronto con i più grandi intellettuali d'Europa: da Roma, Parigi, Berlino, anche l'Unione Sovietica.

Paradossalmente – ha aggiunto – è ricordato solamente come un uomo della letteratura ma è stato anche apprezzato per il suo eccellente talento in tantissimi campi come la prosa, la poesia, il teatro ma soprattutto il cinema. La Calabria Film Commission si propone di far conoscere di più questa sua grande eredità nel mondo del cinema. È stato uno sceneggiatore, un soggettista, ha scritto dialoghi indimenticabili e si è occupato di film come Riso Amaro, Casta Diva, La Ressurrezione, Il Patto col Diavolo, La Storia di una Capinera» ha ricordato ancora Grande.

«Ricordare Corrado Alvaro significa fare in modo che il suo pensiero non rimanga circoscritto nelle opere di tanti intellettuali che l'hanno tenuto vivo in questi anni, ma sia riconsegnato ai calabresi e anche ai giovani» ha sottolineato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. «Nel novero delle iniziative previste ci sono molte attività rivolte ai giovani e alle scuole. Abbiamo coinvolto le università, la fondazione e tutti gli intellettuali che in questi anni hanno dato presenza a Corrado Alvaro, un'autentica eccellenza della Calabria». Tra le iniziative previste si annoverano quelle all’istituto comprensivo San Luca-Bovalino, all’Università della Calabria, al palazzo dell’Informazione a Roma e poi a Palazzo San Giorgio e al Palazzo Corrado Alvaro a Reggio Calabria.

Il presidente del centro internazionale di Studi Corrado Alvaro Aldo Maria Morace ha ricordato il ciclo di convegni in programma tra il 3 e il 5 dicembre. «Avremo un convegno internazionale che parte da San Luca per arriva a Reggio Calabria, si registreranno presenze da tutta Europa e dagli Stati Uniti per parlare e scrivere di Alvaro. È un autore di una modernità sconvolgente« ha aggiunto.

«È stato il primo a capire cosa stava per accadere in Germania, il primo a capire i drammi del totalitarismo e a comprendere gli effetti del secolo della paura con il terrore atomico. Credo che l’insegnamento di Alvaro sia che si può partire da un piccolo paese arroccato sulle falde dell’Aspromonte a arrivare alla candidatura del premio Nobel».

Si prevede infine la realizzazione di una opera murale dedicata allo scrittore a firma dell’artista Jorit a San Luca e la produzione di un podcast “Corrado Alvaro, un calabrese nel mondo”.