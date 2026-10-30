Con una nuova importante inaugurazione si è arricchita ulteriormente l’offerta del centro commerciale "Porto degli Ulivi" di Rizziconi nel reggino. Ha aperto ufficialmente i battenti il celebre brand della ristorazione, McDonald’s. Un investimento che si traduce in un impatto occupazionale concreto per il territorio con tante nuove assunzioni effettuate.

Dietro questa iniziativa c’è l’impegno di Sergio Scidà, licenziatario del nuovo punto vendita da 145 posti, che sarà aperto dalle 8:00 di mattina alle 23:00 di sera. La sua storia rappresenta un caso esemplare di crescita professionale e imprenditoriale: partito anni fa come semplice dipendente, Scidà ha saputo scalare i vertici del sistema McDonald’s con dedizione e competenza, arrivando oggi a gestire ben quattro ristoranti: a Siderno, Vibo Valentia, Gioia Tauro e Rizziconi.

«McDonald's crede molto nel territorio della Piana di Gioia Tauro, perché ci sta dando un grosso riscontro – ha dichiarato Scidà durante l'inaugurazione -. In questo nuovo punto vendita abbiamo dato l'opportunità a 50 persone del territorio di poter lavorare qui con noi. Vedere tanti giovani locali iniziare un percorso professionale, con la possibilità di formarsi e crescere, è una vera soddisfazione. È vero, noi siamo una multinazionale, ma crediamo molto nel territorio e vi investiamo sia dal punto di vista di nuovi ristoranti, dando nuove opportunità di lavoro a tante persone, sia contribuendo con varie attività sociali».

Il ristorante è nato in poco meno di 60 giorni, i lavori sono partiti a fine agosto ed oggi si è già operativi al pubblico. Il dinamismo dell'imprenditore originario di Vazzano non si ferma qui: il progetto di espansione proseguirà infatti già il prossimo dicembre con l'apertura di un nuovo punto vendita a Taurianova, confermando la volontà di investire con forza nel tessuto economico e sociale della provincia reggina. Il percorso di crescita di Sergio Scidà, che da semplice addetto alla vendita all’età di 20 anni è arrivato ad essere titolare di svariati ristoranti del marchio americano, è anche un esempio per i giovani.

«Io sono partito proprio dal basso, da semplice dipendente, da ragazzo che era emigrato a Firenze per studiare – ha raccontato Scidà - Da lì nasce la mia storia professionale e di sviluppo aziendale sino a diventare licenziatario ormai dal 2018. E questo è un po' quello che ho cercato di trasmettere ai ragazzi di Rizziconi nella fase di colloquio e selezione. Ho raccontato la mia storia, così come quella di tanti altri. Non bisogna mai fermarsi, bisogna sempre credere nelle opportunità. A volte, McDonald’s può essere anche un periodo di passaggio per chi studia, comunque un modo di formarsi, di crescere e portare avanti un modo di organizzarsi».

Una sala interna del McDonald's

Con questo nuovo insediamento, il centro commerciale "Porto degli Ulivi" consolida ulteriormente il suo ruolo di polo attrattivo per lo shopping e la socialità, offrendo ai visitatori una valida opzione di ristoro e contribuendo, fattivamente, alla creazione di nuovi posti di lavoro in un momento cruciale per l'occupazione locale.

«Accogliamo tra i nostri brand il McDonald's, marchio leader mondiale nella ristorazione- ha affermato Nicola Loiacono, direttore del centro commerciale - Un grande in bocca al lupo e un augurio a Sergio Scidà e ai suoi collaboratori, che hanno creduto nel nostro centro commerciale per questo investimento importante. Sono stati professionali dal primo giorno di inizio lavori, mantenendo alla lettera quello che era il cronoprogramma».

Presenti al taglio del nastro del McDonald’s anche rappresentanti delle istituzioni locali.

«Un'occasione importante per il nostro territorio- ha dichiarato Caterina Ventrice vicesindaco di Rizziconi - Offrirà nuovi servizi e nuove opportunità di posti di lavoro, soprattutto una vitalità economica molto importante. Auguro a tutto lo staff un buon inizio sperando che sia un punto di riferimento per tante famiglie e tutti i cittadini».

Molto soddisfatto per la nuova apertura anche Totò Parrello, vicesindaco di Gioia Tauro, accompagnato dall’assessore Cristian Guerrisi: «Siamo molto felici perché il McDonald's offre tanti posti di lavoro sul territorio. Ce ne fossero di altre aziende così, che danno opportunità occupazionali ai giovani».