Dal barman alla sicurezza informatica, passando per turismo sostenibile, ristorazione e meccatronica: pubblicato il bando 2026 della Città Metropolitana. Versace: «Opportunità concrete per acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro».

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La Città Metropolitana di Reggio Calabria rilancia sulla formazione professionale e pubblica il nuovo bando 2026 destinato a disoccupati e inoccupati iscritti ai Centri per l’Impiego. Attraverso il Settore 5 Formazione Professionale, Palazzo Alvaro mette a disposizione dieci corsi completamente gratuiti finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali riconosciute e all’inserimento nel mercato del lavoro.

L’iniziativa rientra nella programmazione Dup 2026-2028 e punta a rafforzare le competenze nei settori maggiormente richiesti dal tessuto produttivo del territorio, dopo un confronto avviato con le associazioni di categoria.

I percorsi formativi riguarderanno diversi ambiti professionali: tecnico meccatronico delle autoriparazioni, addetto alla ristorazione, barman, pasticciere, operatore dell’allevamento di api e produzione del miele, tecnico della sicurezza informatica, tecnico delle attività di marketing e tecnico esperto nella progettazione di itinerari turistici esperienziali e sostenibili.

I corsi si svolgeranno nei Centri di Formazione Professionale della Città Metropolitana situati a Reggio Calabria, Siderno e Laureana di Borrello e prevedono il rilascio di qualifiche riconosciute ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente.

Potranno partecipare cittadini italiani, comunitari e cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, purché maggiorenni e in possesso dei requisiti di studio previsti per ciascun profilo professionale. Le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 12 giugno utilizzando il modello allegato al bando pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

Per il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace, la Città Metropolitana «continua a distinguersi positivamente in un comparto chiave per il rilancio del tessuto socioeconomico del territorio, offrendo nuove opportunità di formazione e inserimento lavorativo».

Versace ha inoltre sottolineato il lavoro svolto dal dirigente Fortunato Battaglia e dallo staff del settore Formazione professionale, evidenziando come «la formazione rappresenti uno degli strumenti più efficaci per creare occupazione e valorizzare il capitale umano del nostro territorio».

«Attraverso questi corsi gratuiti – ha aggiunto – vogliamo offrire opportunità concrete a giovani e cittadini che intendono acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro, sostenendo al tempo stesso i comparti strategici per lo sviluppo economico e sociale dell’area metropolitana».