La presentazione il 19 ottobre a Reggio. I segretari De Biase e Senese: «La tutela della salute pubblica è un’esigenza essenziale in quanto riduce le disuguaglianze sociali ed economiche e favorisce la costruzione di una società più equa e solidale»

La salute non aspetta” è il progetto, promosso dalla Uil Pensionati in collaborazione con la Uil Calabria che verrà presentato lunedì 19 ottobre, alle ore 10, nella sede della Uil di Reggio Calabria, sita in via Georgia 16. Saranno presenti il segretario generale della Uil Pensionati Calabria Francesco De Biase e la segretaria generale della Uil Calabria Mariaelena Senese che sottolineano l’importanza dell’iniziativa: «Tutelare la salute non deve essere un privilegio, ma una garanzia per tutti. Sulla base di questo imprescindibile presupposto, sancito anche dall’articolo 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, la Uil Pensionati e la Uil Calabria ritengono che la prevenzione sia necessaria per assicurare dignità, serenità e qualità della vita alla nostra comunità.

Pertanto abbattiamo le barriere della cura e trasformiamo la prevenzione in un’azione quotidiana. E proprio per tali ragioni, in un momento in cui accedere alle cure e ai controlli medici è particolarmente complicato e costoso, intendiamo offrire ai nostri pensionati, grazie alla generosità e al contributo volontario di tanti stimati professionisti della salute, assistenza medica completamente gratuita. Ad acuire tale necessità, come testimoniato dalle ultime vicende, un significativo aumento del costo della vita che grava in maniera determinante sulle famiglie e sui bisogni primari delle stesse. La tutela della salute pubblica, specie delle persone fragili, è un’esigenza essenziale – concludono i segretari regionali – che deve essere soddisfatta senza “se” e senza “ma”, in quanto riduce le disuguaglianze sociali ed economiche e favorisce la costruzione di una società più equa e solidale».