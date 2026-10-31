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Si svolgerà il 5 novembre presso il Palazzo della Regione Calabria sala “Giuditta Levato” a Reggio Calabria l’incontro “Il posto del sindacato è tra le persone” promosso dalla Uil Fpc Calabria dipartimento Poste al fine di presentare al territorio gli accordi nazionali e la nuova organizzazione del lavoro nei settori MP, PCL e DTO che riguarderanno tutti i lavoratori di Poste Italiane.

Particolare attenzione verrà inoltre rivolta alle tematiche delle politiche attive del lavoro che riguarderanno il nostro territorio, oltre che i problemi legati alla salute e sicurezza dei lavoratori in riferimento al Worklimate. L’incontro vedrà l’importante presenza di Silvia Cirillo, capo dipartimento nazionale Uil Fpc e Stefano Angelini, responsabile nazionale salute e sicurezza dei lavoratori Uil Fpc.