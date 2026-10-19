«La nuova classifica degli Oscar del Turismo, il riconoscimento che ogni anno premia le località italiane con le migliori perfomance turistiche, assegna il 1° posto, nel segmento "DESTINAZIONI EMERGENTI", alla città di Reggio Calabria, seguita da TIRANO E BARI. L'annuncio è stato fatto del contesto del TTG Travel Experience di Rimini, manifestazione specialistica del settore, sulla base dell'analisi di "THE DATA APPEAL COMPANY" del gruppo Almaviva che, per quest'anno ha ampliato per la prima volta i criteri di valutazione: all'apprezzamento espresso online dai visitatori, si affiancano la connettività aerea, le esperienze di viaggio e l'offerta ricettiva».

È quanto afferma Pasquale Imbalzano, più volte consigliere comunale e reduce da un significativo successo numerico elettorale alle recenti elezioni comunali nella lista di " FORZA ITALIA".

«Questo prestigioso riconoscimento legittima gli sforzi compiuti in questi anni dal presidente Occhiuto e dall'on. Sindaco Cannizzaro per gli investimenti operati a favore di Reggio dalla Regione Calabria, soprattutto, ma non solo, con l'operazione Ryanair, che si sommano agli effetti positivi ormai più che visibili derivanti dall'utilizzo dei 25 milioni di finanziamenti rivenienti dall' Emendamento Cannizzaro, con l'ammodernamento ed il miglioramento dell'offerta dello scalo di Ravagnese. Non c'è dubbio che l'intensa attività di promozione della città sui media nazionali e le manifestazioni televisive assai seguite di fine anno, fortemente volute da Occhiuto e Cannizzaro, hanno consentito di squarciare finalmente quel velo di pregiudizio che da decenni avvolgeva la città aprendo le porte ad un turismo nazionale ed internazionale fin qui sconosciuto e facendo di Reggio una delle mete turisticamente più ambite, continua Pasquale Imbalzano.

Siamo fortemente convinti di essere appena agli inizi di un percorso virtuoso di crescita. Troppi punti di forza del nostro territorio sono ancora del tutto sconosciuti al turismo internazionale. Aspromonte, borghi, tipicità uniche, beni culturali, meritano una platea ben più ampia. Il recente protocollo di intesa a favore dell'AREA INTEGRATA DELLO STRETTO, ricco di contenuti concreti, e sottoscritto dai sindaci di Reggio e Messina Cannizzaro e Basile è il viatico più importante per consolidare i crescenti, poderosi risultati fin qui raggiunti dall'aeroporto, che, dalla Summer 2027, presenterà, solo da Ryanair, 11 rotte e due -forse tre - aeromobili basati, segno evidente della precisa volontà della più grande compagnia low cost europea di fare di Reggio una delle sue basi principali dell'intero bacino del Mediterraneo. Se poi aggiungiamo i vantaggi che dal 2027 promaneranno dalla radicale ristrutturazione del Porto di Reggio, frutto - manco a dirlo! - dei 15 milioni di un altro emendamento Cannizzaro, in termini di turismo crocieristico e diportistico , nonché dai benefici in termini di visibilità planetaria apportati dal prossimo grande evento sportivo "Next GENERATION Tennis", per la presenza di centinaia di giornalisti che verranno da tutti i continenti e da molte decine di televisioni, possiamo essere sicuri che le prospettive di crescita della nostra città sono destinate a moltiplicarsi esponenzialmente a partire dal prossimo anno», conclude Pasquale Imbalzano.