Si è svolta questa mattina, a partire dalle ore 10:00 nella prestigiosa cornice del Salone delle Feste del Comune di Polistena, la manifestazione celebrativa della Giornata Mondiale del Pane Artigianale.



L’evento, promosso e organizzato dalla CLAAI (Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane) – Associazione PMI Unite della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in stretta sinergia con la categoria dei Panificatori CLAAI, è nato con l’obiettivo di valorizzare la filiera da forno artigianale, promuovere i grani tipici del territorio e sensibilizzare le giovani generazioni a un’alimentazione sana e consapevole.



La giornata ha visto la partecipazione attiva degli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e dell'Istituto Alberghiero, affiancati da autorità istituzionali, religiose e di categoria.



Nel suo discorso di benvenuto, il Presidente di CLAAI PMI Unite, Antonio Raso, ha espresso profonda gratitudine a tutti i presenti:

«È un vero piacere accogliervi a Polistena per la Giornata Mondiale del Pane Artigianale. Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla CLAAI, alla categoria dei Panificatori e al Segretario Rosario Antipasqua per la straordinaria sinergia creata con il territorio. Oggi celebriamo molto più di un semplice alimento: celebriamo la nostra storia, la salute e il valore del lavoro artigiano. Dietro ogni forma di pane ci sono i grani della nostra terra, sacrifici, passione e la maestria di chi custodisce saperi antichi. Insegnare ai più giovani il valore di un’alimentazione sana, fondata sulla Dieta Mediterranea, rappresenta il miglior investimento per il nostro futuro».

Il Presidente dei Panificatori CLAAI, Giuseppe Bellamena, ha ribadito il ruolo centrale del panificatore artigiano nel garantire un prodotto d'eccellenza, definendo il pane fresco il vero "re della tavola". Ha inoltre ringraziato la CLAAI, i colleghi per l'impegno profuso nella riuscita dell'evento e gli istituti scolastici cittadini e di Cinquefrondi, con un plauso particolare all'Istituto Alberghiero per la preziosa partecipazione con una propria delegazione.

Il Sindaco Michele Tripodi ha sottolineato l'alto valore sociale e culturale del lavoro dei panificatori e la centralità che il pane riveste nelle famiglie. Dopo aver ringraziato la CLAAI, i maestri artigiani e le scuole per aver reso possibile questa giornata di festa, il Primo Cittadino ha colto l'occasione per dare un importante annuncio alla comunità: da lunedì sarà attivo il nuovo servizio di mensa scolastica, grazie al quale gli studenti potranno fruire di pasti cucinati direttamente all'interno dei plessi scolastici.



Sotto il profilo nutrizionale, il Dott. Vincenzo Tripodina ha evidenziato l’importanza del pane artigianale nello sviluppo e nell'educazione alimentare dei più piccoli, auspicando la promozione sempre più frequente di iniziative a carattere divulgativo e formativo.



Un intenso momento di riflessione è stato offerto da Don Pino Demasi, che ha richiamato il valore simbolico del pane come elemento di unione, condivisione e rispetto, rievocando i ricordi di famiglia legati al ruolo centrale del pane nella vita quotidiana.



Il Dott. Walter Cricrì, Direttore dell’INAP, si è soffermato sulle tecniche di panificazione e sulle qualità organolettiche del prodotto fresco, rivolgendo un sentito ringraziamento ai maestri panificatori per la dedizione e la passione con cui svolgono quotidianamente il loro mestiere.



Delineando gli obiettivi strategici dell'iniziativa, Rosario Antipasqua, Segretario CLAAI della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha dichiarato: «Abbiamo voluto fortemente organizzare questa giornata di festa per rafforzare il legame quotidiano tra panificatori e consumatori. I nostri artigiani sfornano ogni mattina prodotti d'eccellenza che si integrano perfettamente nei principi della Dieta Mediterranea. La nostra intenzione è offrire un'informazione sempre più approfondita per favorire una corretta e sana alimentazione».



Il Segretario Antipasqua ha infine rivolto un particolare ringraziamento all'azienda sponsor del Dott. Sergio Minici per la preziosa collaborazione offerta.



In conclusione, il Segretario CLAAI Calabria, Antonio Guerrieri, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell'evento, ribadendo come queste manifestazioni siano fondamentali sia per valorizzare l'intera categoria artigiana, sia per garantire ai consumatori un'informazione trasparente, consapevole e qualificata.