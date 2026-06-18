La Regione assegna le risorse per l’adeguamento degli edifici che ospitano attività di Protezione civile e coordinamento delle emergenze. Centrano l'obiettivo 6 enti del Cosentino, 5 del Catanzarese, 3 del Crotonese e 2 del Vibonese

Sedici interventi finanziati per nove milioni e mezzo di euro. È il risultato della graduatoria definitiva approvata dalla Regione Calabria per l’adeguamento sismico o, dove previsto, la demolizione e ricostruzione degli edifici pubblici considerati strategici per le attività di protezione civile.

Il decreto dirigenziale numero 10736 del 17 giugno 2026 riunisce due distinti elenchi: la graduatoria "A", riservata ai Comuni di riferimento dei contesti territoriali individuati dalla programmazione regionale, e la graduatoria "B", destinata agli altri enti locali.

Considerando insieme i due elenchi, la provincia che ottiene la quota più elevata è Cosenza con 3.994.733 euro, seguita da Catanzaro con 2.721.715 euro, Crotone con 2.177.000 euro e Vibo Valentia con 702.363 euro. Nessun Comune della provincia di Reggio Calabria, invece, figura tra i beneficiari.

Provincia di Cosenza, sei interventi per quasi 4 milioni

Sono sei i Comuni finanziati nel Cosentino, per una somma complessiva che sfiora i 4 milioni di euro.

A Praia a Mare vengono concessi 215.369 euro per l’adeguamento sismico dell’immobile comunale che ospita il Municipio. Il progetto aveva un costo complessivo e una richiesta di finanziamento pari a un milione di euro, ma la quota riconosciuta dalla graduatoria è molto inferiore.

A Cariati vanno 802.125 euro per l’adeguamento sismico della caserma dei carabinieri, mentre Marzi riceve 725.400 euro per la ricostruzione senza demolizione dell’edificio destinato al coordinamento degli interventi durante le emergenze.

Il contributo assegnato a Mendicino ammonta a 586.125 euro e riguarda l’adeguamento sismico della casa comunale. A Santa Sofia d’Epiro sono destinati 944mila euro per la struttura che ospita il Municipio e il Centro operativo comunale.

Completa il quadro Caloveto, finanziato con 721.714 euro per l’adeguamento sismico del Municipio utilizzato come sede del Coc.

Provincia di Catanzaro, cinque opere per oltre 2,7 milioni

Nel Catanzarese gli interventi finanziati sono cinque, per un totale di 2 milioni e 721mila euro.

A Sellia Marina vengono assegnati 693.615 euro per la demolizione e ricostruzione del centro del servizio di emergenza-urgenza 118.

Conflenti ottiene 590.769 euro per demolire e ricostruire l’edificio con funzione strategica di coordinamento degli interventi. A Montepaone sono invece concessi poco più di 194mila euro per la demolizione e ricostruzione del centro Suem 118, con delocalizzazione della struttura in un’area comunale di via Camillo Benso Conte di Cavour.

Il finanziamento riconosciuto a Miglierina ammonta a 597.991 euro e riguarda la demolizione e ricostruzione dell’edificio strategico comunale.

A Cropani vanno infine 644.940 euro per l’adeguamento sismico dell’ex convento delle suore, all’interno del complesso immobiliare San Giovanni, destinato a ospitare una sede operativa di protezione civile.

Provincia di Crotone, tre Comuni e 2,177 milioni

La provincia di Crotone conta tre beneficiari, con contributi complessivi pari a 2.177.000 euro.

A Casabona vengono assegnati 436mila euro per i lavori di adeguamento sismico della nuova sede del Centro operativo comunale.

Il contributo più elevato dell’intera graduatoria provinciale è quello destinato a Carfizzi, che riceve 100mila euro per l’adeguamento sismico dell’edificio strategico di protezione civile utilizzato come Municipio.

A San Nicola dell’Alto sono concessi 742mila euro per l’adeguamento sismico del Municipio, sede del Coc.

Provincia di Vibo Valentia, 702.363 euro a Gerocarne e Filogaso

Nel Vibonese sono due i Comuni ammessi al finanziamento, per una somma complessiva di 702mila euro.

A Gerocarne vengono concessi circa 600mila euro per la demolizione e ricostruzione dell’edificio con funzione strategica di coordinamento degli interventi. Il progetto ha ottenuto 70 punti, il punteggio più elevato della graduatoria "B" a pari merito con Marzi e Conflenti.

Filogaso riceve invece 108mila euro per l’adeguamento sismico del manufatto utilizzato come sede logistica collegata al Coc e destinato allo stoccaggio dei mezzi di soccorso, dei materiali e delle attrezzature necessarie per la gestione delle emergenze locali.

Nessun finanziamento nella provincia di Reggio Calabria

Nessun Comune della provincia di Reggio Calabria è presente nei due elenchi degli interventi ammessi e finanziati. Alcuni enti reggini avevano partecipato alla manifestazione d’interesse, ma le loro richieste non sono entrate nelle graduatorie dei beneficiari.

L’approvazione degli elenchi non determina ancora l’assunzione degli impegni di spesa. Le obbligazioni giuridicamente vincolanti saranno adottate dalla Regione con successivi e separati provvedimenti, dopo la definitiva disponibilità delle risorse nel bilancio regionale per il 2026.