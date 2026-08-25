Tutelata la continuità occupazionale e salariale di tutte le lavoratrici e i lavoratori dei servizi di pulizia e sanificazione

Si chiude con un bilancio ampiamente positivo la complessa fase dei cambi di gestione nei servizi di pulizia e sanificazione della sanità pubblica nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria. All’intesa già raggiunta per il Grande Ospedale Metropolitano (GOM), che ha garantito un passaggio sereno di tutte le maestranze alla società subentrante Samsic Italia, si aggiunge la firma dell’accordo per l’appalto dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) con Dussmann Service S.r.l., in avvio dal prossimo 1° settembre.

Entrambe le vertenze sono state condotte e risolte in piena unità sindacale confederale, dimostrando la forza del fronte unitario nel raggiungere obiettivi strategici per la tenuta sociale del territorio.

La FILCAMS CGIL esprime profonda soddisfazione per la capacità delle organizzazioni sindacali di governare processi complessi in pieno periodo estivo, evitando tagli all'occupazione e garantendo stabilità lavorativa e reddituale a centinaia di famiglie.

«I risultati ottenuti sia al GOM sia all’ASP dimostrano l’efficacia dell'azione unitaria quando si lavora con la determinazione di mettere al centro la tutela del lavoro ed il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori» dichiara Valerio Romano, Segretario Generale della FILCAMS CGIL Area Metropolitana di Reggio Calabria. «Insieme siamo riusciti a garantire la piena continuità occupazionale a parità di salario, scongiurando riduzioni d'orario e costruendo percorsi di salvaguardia anche per chi rischiava di rimanere escluso».

«Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento alle stazioni appaltanti di ASP Reggio Calabria e GOM per la sensibilità dimostrata verso le lavoratrici e i lavoratori, avendo seguito con attenzione costante le fasi del confronto».

«Un apprezzamento doveroso va anche alle società subentranti Dussmann Service e Samsic Italia per la correttezza e la responsabilità mostrate nelle relazioni sindacali, nonché alla ditta uscente Coopservice, che si è resa disponibile al dialogo in un mese di agosto particolarmente rovente e impegnativo».

«Le organizzazioni sindacali continueranno a vigilare con la massima attenzione sull’avvio operativo dei cantieri affinché tutti gli impegni assunti ed i diritti sanciti vengano pienamente rispettati».