La Cisl Fp plaude alla notizia dell’avvenuta stabilizzazione dei 44 tirocinanti in forza alla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Una stabilizzazione che si è consacrata ieri attraverso la sottoscrizione dei contratti presso la sede di Palazzo Corrado Alvaro, Sala Gilda Trisolini, alla presenza del neo sindaco Francesco Cannizzaro, del consigliere Carmelo Versace (ex sindaco f.f. dell’Ente Metropolitano), del Segretario Generale, avv. Umberto Nucara e dei dirigenti dei numerosi settori coinvolti. Una data, quella della sottoscrizione, già programmata per l’1 Gennaio dell’anno in corso e poi slittata alla data del 15 Giugno.

L’inserimento a pieno regime (contratto a tempo indeterminato part-time a 18 ore) delle 44 unità presso la Città Metropolitana, rappresenta per questa Organizzazione Sindacale motivo di orgoglio in virtù del costante impegno profuso nella vertenza. A più riprese, infatti, la Cisl si è fatta carico della situazione degli ex tirocinanti, sollecitando nelle opportune sedi l’intervento dell’Amministrazione per la valorizzazione di queste unità e l’inserimento in pianta stabile nell’organico dell’Ente.

Un primo passo, quindi, propedeutico e fondamentale, questo della stabilizzazione, ma non del tutto risolutivo per la Cisl Fp che continuerà a sostenere i suddetti lavoratori affinché si arrivi ad un contratto full time a 36 ore settimanali. In tal senso, si pone piena fiducia nell’operato del neo Sindaco, Francesco Cannizzaro, che da parlamentare si era già occupato efficacemente della vertenza e che, come già si apprende dalle prime dichiarazioni, avrà a cuore la problematica affinché si dia dignità a questi lavoratori.

Ai nuovi dipendenti della Città Metropolitana, l’augurio della Cisl Fp e dei delegati Rsu, che questa firma possa segnare la prosecuzione di un percorso professionale ricco di soddisfazione, certi del fondamentale contributo che gli stessi hanno dato e continueranno a dare al raggiungimento degli obiettivi della Città Metropolitana.