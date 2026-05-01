Definito il cartellone del Summer Festival 2026, uno dei più ricchi e spettacolari di sempre

Cresce l’attesa per il Roccella Summer Festival 2026, che si prepara a trasformare ancora una volta la cittadina ionica in una vera e propria capitale della musica dal vivo. L’edizione 2026 organizzata da Ticket Service Calabria in collaborazione con l’amministrazione comunale si preannuncia come una delle più ricche e spettacolari di sempre, con una parata di grandi nomi pronti a infiammare il palco.

Tra gli artisti più attesi spiccano Claudio Baglioni, icona della musica italiana, i leggendari Pooh, la voce potente ed elegante di Giorgia, le sonorità contemporanee dei Negramaro e il fascino intramontabile di Riccardo Cocciante. A questi si aggiungono i nomi di Arisa, Modà, Mannarino, Luchè e Salmo.

Un cartellone che unisce generazioni e stili diversi, pensato per attrarre pubblico da tutta Italia e non solo. L’evento, ormai punto di riferimento nel panorama musicale estivo, conferma la sua vocazione a coniugare qualità artistica e valorizzazione del territorio.

Le serate del festival si svolgeranno nella suggestiva cornice del teatro al castello, offrendo un’esperienza unica tra musica e paesaggio. L’indotto turistico si preannuncia significativo, con strutture ricettive già al lavoro per accogliere migliaia di visitatori.

Il conto alla rovescia è iniziato: il Roccella Summer Festival è pronto a regalare emozioni e a confermarsi tra gli appuntamenti imperdibili della stagione.