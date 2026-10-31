Sono comparse le prime strutture che ospiteranno i trenta presepi lungo le vie di Borgo Cecilia, a Gallico Marina. Proseguono i preparativi per Il Borgo dei Presepi, in programma dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027. Anche gli istituti scolastici di Gallico sono al lavoro con gli alunni per realizzare le opere dedicate al tema «Il presepe che vorrei».

Il concorso, pubblico e gratuito, è aperto a cittadini, famiglie, associazioni, scuole e attività locali. Ogni partecipante potrà immaginare la Natività nel passato, nel presente o nel futuro, in un luogo reale o immaginario. Le opere saranno esposte in trenta casette in legno, illuminate e addobbate; le scuole potranno partecipare anche alla Giuria dei bambini. Le iscrizioni si chiudono lunedì 16 novembre 2026: bando e moduli sono disponibili su www.presepegallicomarina.it.

Dal 5 all’8 dicembre il borgo ospiterà il Gallico Christmas Village, con un percorso tra artigianato, gastronomia, attività per bambini e spettacoli.

Il Borgo di Natale accoglierà il mercatino di artigiani, produttori e associazioni; il Villaggio di Babbo Natale proporrà incontri con Babbo Natale e gli elfi, consegna delle letterine e laboratori creativi.

La Via dei Sapori sarà dedicata alle specialità calabresi, allo street food e ai dolci natalizi.

La Christmas Fun Area ospiterà il luna park e i giochi per le famiglie, mentre sul palco della Christmas Show Area si alterneranno concerti, esibizioni canore e spettacoli.

Luminarie, punti fotografici e filodiffusione accompagneranno la visita, insieme agli spazi associativi del Cuore solidale.

Alle giornate del Christmas Village si affiancheranno, durante dicembre, quattro iniziative gastronomiche dedicate alle produzioni locali e alla cucina delle feste.

La Sagra dei prodotti natalizi riunirà pasticcieri, artigiani e produttori in spazi attrezzati per presentare e vendere torroni, panettoni artigianali, petrali, susamelle, pignolata calabrese, mostaccioli, nacatole e altre specialità. I visitatori potranno conoscere ingredienti e lavorazioni, confrontare ricette e comporre assortimenti e confezioni regalo.

Un servizio curato dall’organizzazione consentirà inoltre di preparare cesti natalizi da spedire in Italia e all’estero, destinati anche a chi conserva un legame con Gallico pur vivendo lontano. Saranno selezionati prodotti adatti al trasporto e alla conservazione; destinazioni consentite, costi e tempi di consegna saranno comunicati dall’organizzazione.

I ristoratori aderenti di Gallico Marina proporranno menù di pesce della tradizione natalizia a prezzi sociali. Dal pesce azzurro al baccalà e allo stoccafisso, ciascuna attività presenterà le proprie ricette, offrendo occasioni di incontro a tavola e di conoscenza della cucina locale. Composizione dei menù, prezzi e modalità di prenotazione saranno indicati dai singoli ristoranti.

Sul lungomare, i fornai di Gallico prepareranno le crespelle davanti al pubblico: dall’impasto alla lievitazione, dalle farciture alla frittura. Saranno proposte versioni semplici, con le acciughe e altre varianti dolci e salate, insieme alla vendita del pane duro. Durante gli appuntamenti saranno offerte anche caldarroste preparate al momento. È previsto l’accompagnamento degli zampognari, con presenze da precisare nel calendario definitivo.

Le quattro iniziative saranno collegate alla raccolta «Dona mentre consumi»: il 5% del ricavato sarà devoluto in beneficenza. L’organizzazione renderà noti gli enti beneficiari, le modalità di devoluzione e l'importo complessivamente raccolto e donato.

Il progetto è sostenuto dall’iniziativa Stretto Nord, con la direzione artistica dell’Associazione Culturale AncorArte Gallico e la collaborazione delle realtà associative aderenti. L’obiettivo è coinvolgere la comunità, sostenere le attività economiche e favorire la visita di Gallico Marina e della Vallata del Gallico. La partecipazione resta aperta ad associazioni, comitati, operatori economici, artigiani, produttori, volontari e cittadini.