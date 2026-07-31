Prende il via oggi la XXI edizione dei Tesori del Mediterraneo, la manifestazione che fino al 2 agosto trasformerà il Lungomare Falcomatà nel cuore pulsante di cultura, sport, turismo e spettacolo. La giornata inaugurale si apre con le qualificazioni della Regata del Mediterraneo e l’apertura della Cittadella del Mediterraneo, spazio dedicato alla promozione delle eccellenze del territorio, delle istituzioni, delle imprese e delle realtà che operano per lo sviluppo del Mediterraneo.

In serata i riflettori si accendono sull’Arena dello Stretto con il salotto televisivo “Impresa, Lavoro e Formazione” e, a seguire, con lo spettacolo “Salite a bordo”, condotto da Miriana Trevisan, volto noto della televisione italiana, che accompagnerà il pubblico in una serata di musica, intrattenimento e valorizzazione del territorio.

Durante la serata verranno presentate le delegazioni e gli equipaggi della Regata del Mediterraneo e verrà consegnato il Premio Zeus a Paolo Orlando, direttore della distribuzione Medusa Film. Ospite speciale Chiara Galiazzo, tra le voci più raffinate del panorama musicale italiano. Parallelamente, sul Lungomare Falcomatà, alle Colonne Tresoldi, prenderanno il via gli Incontri Letterari, momento di dialogo e approfondimento con autori e protagonisti del panorama culturale. Una ricca edizione che conferma la vocazione dei Tesori del Mediterraneo come punto d’incontro tra popoli, culture e opportunità di crescita per il territorio.