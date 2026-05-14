Dopo un’annata di grande successo, in cui ogni spettacolo ha ottenuto il tutto esaurito, capace di unire spettacolo, cultura e approfondimento sociale, “L’Eleganza dell’Arte” si prepara a salutare il pubblico con un appuntamento di straordinario rilievo.

Il prossimo 19 maggio alle ore 21:00, il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria ospiterà infatti Roberta Bruzzone con lo spettacolo “Amami da Morire – Anatomia di una relazione tossica”, un intenso viaggio teatrale e psicologico dedicato a uno dei temi più delicati e attuali della società contemporanea. E anche in questo caso Roberta Bruzzone fa registrare il tutto esaurito, confermandosi tra gli appuntamenti più attesi e seguiti della stagione.

Criminologa, psicologa forense e volto noto della televisione italiana, Roberta Bruzzone accompagnerà il pubblico in una riflessione profonda sulle dinamiche delle relazioni tossiche, analizzando i segnali, i meccanismi manipolativi e le fragilità emotive che spesso si celano dietro rapporti distruttivi.

L’evento rappresenta il gran finale di una stagione che ha registrato grande partecipazione e consenso, confermando “L’Eleganza dell’Arte” come una delle rassegne culturali più apprezzate del territorio, capace di proporre appuntamenti di qualità e forte impatto emotivo e sociale.

I biglietti sono disponibili sui circuiti autorizzati TicketOne e presso il botteghino in via Torrione 31.

Intanto, si sta già lavorando al prossimo cartellone, con l’obiettivo di proseguire e ampliare il percorso culturale intrapreso. Inoltre, durante la serata del 19 maggio verranno svelate alcune novità e anticipazioni sulla prossima stagione.

Quella di martedì si preannuncia come una serata intensa e coinvolgente che promette di lasciare un segno nel pubblico, unendo teatro, testimonianza e consapevolezza in un’esperienza di grande valore umano e culturale.

Il sipario sta per calare su una stagione straordinaria, ma il gran finale è ancora tutto da vivere.