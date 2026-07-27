“La città negata” (Città del Sole edizioni) affronta le profonde trasformazioni dello spazio urbano, analizzando gli effetti dell’inaccessibilità economica, che non è solo un ostacolo individuale, ma genera una vera e propria patologia spaziale: l’anemia del tessuto urbano.

Seguendo le riflessioni di Jane Jacobs, la salute e la sicurezza di una città dipendono dalla sua complessità e da un mix sociale funzionale; quando però la barriera d’ingresso economica seleziona i residenti esclusivamente su base censuaria, l’organismo urbano si ammala.

Una città che espelle la diversità sociale perde la sua resilienza e la sua capacità di innovare, cristallizzandosi in una struttura rigida e fragile al tempo stesso. Questo processo di erosione è particolarmente visibile nella cosiddetta “Disneyficazione” dei centri storici.

Il volume propone così una riflessione sulle “ferite” delle città contemporanee e sulle possibilità negate di uno sviluppo più equilibrato e sostenibile.

A dialogare con l’autore saranno l'assessore alla Cultura del Comune di Locri, Domenica Bumbaca, lo scrittore Gioacchino Criaco, l’architetto Pasquale Giurleo e la giornalista Maria Teresa D’Agostino.