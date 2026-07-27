Le contraddizioni della città contemporanea, le sue fragilità e le prospettive di rigenerazione: questi i temi del libro “La città negata” dell’architetto e urbanista Nicola Tucci, che sarà presentato martedì 28 luglio 2026, alle ore 21.30, in Planteria, sul Lungomare lato Sud di Locri
Tutti gli articoli di Eventi
PHOTO
“La città negata” (Città del Sole edizioni) affronta le profonde trasformazioni dello spazio urbano, analizzando gli effetti dell’inaccessibilità economica, che non è solo un ostacolo individuale, ma genera una vera e propria patologia spaziale: l’anemia del tessuto urbano.
Seguendo le riflessioni di Jane Jacobs, la salute e la sicurezza di una città dipendono dalla sua complessità e da un mix sociale funzionale; quando però la barriera d’ingresso economica seleziona i residenti esclusivamente su base censuaria, l’organismo urbano si ammala.
Una città che espelle la diversità sociale perde la sua resilienza e la sua capacità di innovare, cristallizzandosi in una struttura rigida e fragile al tempo stesso. Questo processo di erosione è particolarmente visibile nella cosiddetta “Disneyficazione” dei centri storici.
Il volume propone così una riflessione sulle “ferite” delle città contemporanee e sulle possibilità negate di uno sviluppo più equilibrato e sostenibile.
A dialogare con l’autore saranno l'assessore alla Cultura del Comune di Locri, Domenica Bumbaca, lo scrittore Gioacchino Criaco, l’architetto Pasquale Giurleo e la giornalista Maria Teresa D’Agostino.