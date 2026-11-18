Tutto pronto a Oppido Mamertina, per accogliere oggi (mercoledì 18) la Banda dell’Esercito Italiano per il concerto di beneficenza «La Musica al servizio del Paese – Musica. Tradizione. Italia» della tournée calabrese del Complesso; difatti, dopo le tappe di Reggio Calabria e Gerace, i Maestri di una delle più autorevoli formazioni musicali militari italiane saranno presso il Teatro Comunale della cittadina pianigiana per il concerto, diretto dal Maestro Maggiore Filippo Cangiamila, che si preannuncia essere coinvolgente e solenne allo stesso tempo, che sarà

L’iniziativa si è resa possibile grazie all’ANBIMA Interprovinciale di Reggio Calabria e Vibo Valentia, presieduta da Giacomo Maria Oliva, al Comune di Oppido Mamertina nella persona del sindaco Giuseppe Morizzi e del consigliere comunale Francesco Lando, all’Orchestra di Fiati «Giuseppe Rechichi» di Oppido M. e all’Associazione «Valle delle Saline» che, nei mesi, hanno lavorato in sinergia per far sì che una delle tappe della tournée calabrese fosse proprio la piccola cittadina di Oppido Mamertina.

La serata, presieduta dal Colonnello Vincenzo Lipari, Comandante della Banda dell’Esercito, e presentata da Giovanna De Leo e Manuel Musetti, speaker di Radio Esercito, sarà anche occasione per promuovere una raccolta fondi a favore dell’AMV (Associazione Medici Volontari), a supporto di attività sociosanitarie.

Grande soddisfazione anche da parte del Maestro Stefano Calderone, direttore dell’Orchestra «Rechichi», che parla proprio di una «conquista di tutti» l’essere riusciti a portare a Oppido la Banda dell’Esercito Italiano: «Con la nostra Orchestra, lo scorso anno, eravamo stati a Roma per l’Open Day e da lì è nata l’idea, o direi il sogno, di ospitare un concerto di uno dei complessi più celebri d’Italia. E ce l’abbiamo fatta».