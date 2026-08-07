Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna il 16 e 17 agosto 2026 a Bovalino “Scinosa Rock’n’Blues”, la rassegna dedicata alla musica rock e blues che, per il terzo anno consecutivo, animerà una delle location più suggestive del territorio: Piazza Gaetano Ruffo, tra i resti della storica Torre Scinosa.

Organizzata da ANAS – Associazione Nazionale di Azione Sociale, con il patrocinio del Comune di Bovalino, la manifestazione propone due serate di musica dal vivo a ingresso libero, con l’obiettivo di unire spettacolo, cultura e valorizzazione del patrimonio storico locale.

Il programma prenderà il via il 16 agosto con le esibizioni dei The Eclipse, alle ore 21.30, e dei Red Light, alle ore 22.45. La seconda serata, in programma il 17 agosto, vedrà invece protagonisti il Duo Canale alle 21.30 e Jane Jeresa alle 22.45.

La direzione artistica è affidata a Enzo Tropepe, che anche quest’anno ha curato un cartellone pensato per coinvolgere gli appassionati del genere e un pubblico ampio e trasversale.

Con “Scinosa Rock’n’Blues”, Bovalino conferma un appuntamento ormai entrato nel calendario degli eventi estivi, capace di valorizzare un luogo simbolo della città attraverso la musica, la socialità e la riscoperta degli spazi storici del territorio.

L’ingresso è libero.