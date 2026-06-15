Si è tenuta quest'oggi a Palazzo Alvaro la cerimonia ufficiale di firma dei contratti per 44 ex Tirocinanti di Inclusione Sociale, da oggi inseriti nell'organico della Città Metropolitana a tempo indeterminato parziale.

Nell'occasione, alla presenza del neo sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro, del consigliere metropolitano già sindaco facente funzioni Carmelo Versace, del Segretario-Direttore Generale Umberto Nucara, dei Dirigenti del Settore Affari Istituzionali e Risorse Umane, Domenico Crupi, e Formazione Professionale e Sport, Fortunato Battaglia, e del personale del Settore Risorse Umane, che ha curato le procedure, hanno ufficialmente firmato anche la nuova Dirigente del Settore Servizi Finanziari Maria Vincenza Salzone e l'ingegnere informatico esperto in Cyber Security Fabio Macheda, destinato al Settore Innovazione Digitale della Città Metropolitana di Reggio Calabria dal Dipartimento Coesione Sociale della Presidenza del Consiglio dei Ministri fino al 2029.

La firma dei nuovi 44 dipendenti dell'Ente è il frutto di un lungo percorso amministrativo, che affonda le sue radici nella disposizione normativa sancita dal lavoro parlamentare proprio del deputato ed oggi sindaco metropolitano Cannizzaro, grazie anche alla fitta e costante interlocuzione con il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, per l'individuazione delle risorse da parte della Regione e della stessa Città Metropolitana di Reggio Calabria, che ha definito la disponibilità dell'acquisizione del personale a titolo definitivo, con contratto a tempo indeterminato parziale per un ammontare di 18 ore settimanali.

A margine della cerimonia il sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro ha ringraziato il già sindaco facente funzioni Carmelo Versace e tutto l'apparato burocratico del Settore Risorse Umane per aver seguito l'iter che ha condotto alla stabilizzazione degli ex tirocinanti. «Sono particolarmente felice - ha affermato tra l'altro - perché questa è la mia prima uscita ufficiale da sindaco metropolitano all'interno di Palazzo Alvaro e non si poteva iniziare meglio di così: l'ingresso definitivo nell'Ente di tanti nuovi lavoratori stabilizzati che hanno già dimostrato nei fatti di poter essere un valore aggiunto per tanti settori e che ci aspettiamo possano contribuire fattivamente agli obiettivi che abbiamo da raggiungere. Arrivare a questo risultato, a suon di emendamenti, non è stata cosa da poco; un iter faticoso e per nulla scontato, che ha dovuto superare anche pregiudizi, oltre che diversi ostacoli tecnici. Oggi dunque possiamo finalmente ritenerci soddisfatti e felici».

Medesima soddisfazione è stata espressa anche da Carmelo Versace: «Ringrazio il sindaco Cannizzaro per aver avviato e via via accompagnato l'iter che ha condotto alla stabilizzazione; un risultato che è il frutto di una solida sinergia istituzionale tra Città Metropolitana e Regione Calabria, iniziata con l'allora vicepresidente Giusi Princi e proseguita con l'assessore Giovanni Calabrese, e garantita dalla costante attenzione del presidente Occhiuto. Oggi è un risultato importante per il quale possiamo tutti insieme gioire, con l'auspicio che sia solo l'inizio di un nuovo, fruttuoso percorso professionale per tutti».