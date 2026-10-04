Giovanna Milena Roschetti rappresentante del GT del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria a nome degli iscritti esprime la più totale e convinta solidarietà agli agricoltori che, in queste ore, stanno manifestando con forza e dignità contro le politiche fallimentari di questo governo. «Al loro fianco, come sempre, c’è il nostro presidente Giuseppe Conte, che sta portando nelle piazze e nelle istituzioni la voce di un comparto ormai ridotto allo stremo da promesse inevase e tagli insostenibili».

«L'agricoltura non è un settore economico qualunque: in Calabria, così come nell'intera nazione, rappresenta il cuore pulsante dell'economia, l'identità dei nostri territori e il presidio fondamentale contro il dissesto idrogeologico. Lasciare soli i nostri produttori significa condannare a morte la nostra terra. Questo governo sta dimostrando una totale cecità di fronte ai rincari dei costi di produzione, alla concorrenza sleale e alla mancanza di tutele reddituali adeguate per chi lavora i campi.

Mentre a Roma l’esecutivo volta le spalle ai lavoratori, il Movimento 5 Stelle porta avanti risposte concrete nei palazzi di Bruxelles attraverso un'azione sinergica e determinata. Il nostro gruppo all'Europarlamento, guidato con fermezza da Pasquale Tridico all'interno del gruppo politico The Left , ha messo la difesa del comparto agroalimentare al centro della propria agenda. Sul tema specifico dei piccoli e medi agricoltori, The Left porta avanti una posizione fortemente orientata alla redistribuzione dei contributi e alla tutela delle aziende agricole di minori dimensioni, garantendo che le risorse non finiscano quasi esclusivamente nelle mani dei grandi latifondisti».